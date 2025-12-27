logo_ukra

Детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відбувається

Доступ працівникам НАБУ обмежують з боку Європейської площі у Києві

27 грудня 2025, 14:10
Автор:
Кравцев Сергей

Співробітники Управління державної охорони перешкоджають детективам Національного антикорупційного бюро України під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відбувається

Детективи НАБУ. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, доступ працівникам НАБУ обмежують з боку Європейської площі у Києві. Детективів не допускають до приміщень, де вони мають здійснювати процесуальні дії в рамках кримінального провадження.

Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, зокрема, під час проведення слідчих дій, є прямим порушенням чинного законодавства України.

Зазначимо, НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це йдеться у повідомленні САП у Телеграм.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

"НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", — повідомили у прес-службі САП.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Державній податковій службі України сьогодні підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки у центральному офісі та кількох регіональних управліннях. Слідчі дії відбулися, зокрема, у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей. За офіційною інформацією податкової, кримінальне провадження стосується подій, що відбувалися протягом 2024 року та завершилися на початку 2025-го. Справа пов'язують із діяльністю ризикових компаній та можливими порушеннями в процесі їх адміністрування.



Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3636
