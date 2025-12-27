Детективів НАБУ не пускають до комітетів ВР: що відбувається

Співробітники Управління державної охорони перешкоджають детективам Національного антикорупційного бюро України під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Детективи НАБУ. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, доступ працівникам НАБУ обмежують з боку Європейської площі у Києві. Детективів не допускають до приміщень, де вони мають здійснювати процесуальні дії в рамках кримінального провадження.

Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, зокрема, під час проведення слідчих дій, є прямим порушенням чинного законодавства України.

Зазначимо, НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це йдеться у повідомленні САП у Телеграм.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

"НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", — повідомили у прес-службі САП.

