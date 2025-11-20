Стало відомо, де зараз перебуває Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до України після службової поїздки за кордон. Його повернення підтвердила Суспільному речниця посадовця Діана Давітян, спростувавши чутки з телеграм-каналів про нібито небажання Умєрова повертатися.

Умєров повернувся в Україну

Поїздка Умєрова розпочалася 11 листопада — у той самий день, коли під час судових слухань у справі про корупцію в енергетиці прокурор САП заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч, якого слідство вважає організатором масштабної корупційної схеми, нібито намагався впливати на Умєрова, коли той обіймав посаду міністра оборони.

Сам Умєров відкинув ці звинувачення, назвавши їх необґрунтованими. Він пояснив, що під час роботи в Міністерстві оборони регулярно контактував із різними виробниками та постачальниками озброєння і технічного забезпечення, серед яких був і Міндіч. За словами Умєрова, зустрічі стосувалися виконання контракту на постачання бронежилетів, який згодом був розірваний через невідповідність продукції стандартам.

Секретар РНБО наразі продовжує виконувати свої обов’язки, а слідство у справі Міндіча триває. Питання про можливі контакти бізнесмена з державними посадовцями залишається одним із ключових епізодів розслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д ружина колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова подала до суду позов про поділ спільного майна подружжя. Звернення датоване 21 жовтня, однак увагу до нього привернули лише зараз, після загострення ситуації навколо справи "плівок Міндіча".