Стало известно, где сейчас находится Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Украину после служебной поездки за границу. Его возвращение подтвердила Общественному представительница чиновника Диана Давитян, опроверг слухи из телеграмм-каналов о якобы нежелании Умерова возвращаться.

Умеров вернулся в Украину

Поездка Умерова началась 11 ноября — в тот же день, когда во время судебных слушаний по делу о коррупции в энергетике прокурор САП заявил, что бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие считает организатором масштабной коррупционной схемы, якобы пытался влиять на Умерова, когда тот занимал должность министра.

Сам Умеров отверг эти обвинения, назвав их необоснованными. Он пояснил, что во время работы в Министерстве обороны регулярно контактировал с разными производителями и поставщиками вооружения и технического обеспечения, в том числе Миндич. По словам Умерова, встречи касались выполнения контракта на поставку бронежилетов, который впоследствии был разорван из-за несоответствия продукции стандартам.

Секретарь СНБО продолжает выполнять свои обязанности, а следствие по делу Миндича продолжается. Вопрос о возможных контактах бизнесмена с государственными должностными лицами остается одним из ключевых эпизодов расследования.

