Дружина Чернишова подала позов про поділ майна на тлі корупційної справи

Дружина колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова подала до суду позов про поділ спільного майна подружжя. Звернення датоване 21 жовтня, однак увагу до нього привернули лише зараз, після загострення ситуації навколо справи "плівок Міндіча".

Дружина Чернишова подала позов про поділ майна

Усе майно сім’ї Чернишових перебуває під арештом у межах попереднього кримінального провадження, де ексміністру інкримінують отримання неправомірної вигоди під час роботи в уряді. Подання позову може надати можливість дружині домогтися зняття арешту з частини активів та убезпечити їх від можливої конфіскації в майбутньому.

Паралельно сам Чернишов утримується під вартою у справі, пов’язаній із "плівками Міндіча". За версією слідства, він і його дружина нібито брали участь у відмиванні грошей, отриманих унаслідок корупційних схем. Правоохоронці продовжують збирати матеріали, а питання щодо майна залишається одним із ключових аспектів провадження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишня посолка України у США Оксана Маркарова не прийняла пропозицію стати керівницею Офісу президента замість Андрія Єрмака. Про це hromadske повідомило джерело у фракції "Слуга Народу", коментуючи поширені раніше заяви про можливі кадрові зміни в ОП.

Напередодні депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що Маркарова нібито розглядається як потенційна кандидатка на посаду очільниці ОП. Однак одразу двоє співрозмовників hromadske у монобільшості спростували цю інформацію. Один із них зазначив, що Маркарова відмовилась від пропозиції. У фракції також наголошують, що для чинної ситуації не настільки важливо, хто може очолити ОП — головне, аби це не була людина з "бек-офісу" Міндіча або новий персонаж, залежний від неформальних центрів впливу. Деякі депутати припускають, що у разі, якщо Єрмак залишиться на посаді, у парламенті може розпочатися активний процес пошуку нової коаліції.

