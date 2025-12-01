Стало відомо чиєї відставку вимагав Єрмак перед своїм звільненням

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення намагався домогтися відставки голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомляє "УП". Видання відтворилл події, що передували кадровим рішенням у владній верхівці.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі зазначається, що саме в ті години, коли детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки у помешканні Єрмака на Шовковичній, у його кабінеті в ОП тривала напружена робота — перегляд політичних балансів та оцінка потенційних наслідків для всієї вертикалі влади.

Операція "Мідас", що мала продемонструвати незалежність антикорупційних інституцій у воєнний час, фактично спричинила іншу кризу: удар по людині, яку вважали ключовою фігурою в системі управління, автоматично став і випробуванням для Президента.

За даними видання, о 9:00 ранку до Офісу президента прибули віцепрем’єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко. Зустріч була непублічною, але знаковою: вона зібрала посадовців, задіяних у найчутливіших процесах останніх тижнів.

Як пише "УП", присутність Малюка на цій нараді була невипадковою. Журналістам вдалося з’ясувати, що Єрмак протягом всього попереднього тижня наполягав на звільненні керівника СБУ — нібито через те, що той "не виявив" підготовку операції "Мідас" і не забезпечив необхідного захисту для глави ОП. Саме це, за даними джерел, стало одним із ключових елементів напруження всередині президентської команди напередодні резонансних кадрових рішень.

