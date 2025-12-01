logo

Стало известно чьей отставки требовал Ермак перед своим увольнением
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно чьей отставки требовал Ермак перед своим увольнением

Андрей Ермак стремился добиться кадровых перестановок в верхушке СБУ

1 декабря 2025, 09:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак за неделю до своего увольнения пытался добиться отставки главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщает "УП". Издание воспроизвело события, предшествовавшие кадровым решениям во властной верхушке.

Стало известно чьей отставки требовал Ермак перед своим увольнением

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что именно в те часы, когда детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски в доме Ермака на Шелковичной, в его кабинете в ОП продолжалась напряженная работа — пересмотр политических балансов и оценка потенциальных последствий всей вертикали власти.

Операция "Мидас", которая должна продемонстрировать независимость антикоррупционных институций в военное время, фактически повлекла за собой другой кризис: удар по человеку, которого считали ключевой фигурой в системе управления, автоматически стал и испытанием для Президента.

По данным издания, в 9:00 утра в Офис президента прибыли вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко. Встреча была непубличной, но знаковой: она собрала должностных лиц, задействованных в самых чувствительных процессах последних недель.

Как пишет "УП", присутствие Малыша на этом совещании было неслучайным. Журналистам удалось выяснить, что Ермак в течение всей предыдущей недели настаивал на увольнении руководителя СБУ — якобы из-за того, что тот "не обнаружил" подготовку операции "Мидас" и не обеспечил необходимую защиту для главы ОП. Именно это, по данным источников, явилось одним из ключевых элементов напряжения внутри президентской команды накануне резонансных кадровых решений.

Как пишет "УП", присутствие Малыша на этом совещании было неслучайным. Журналистам удалось выяснить, что Ермак в течение всей предыдущей недели настаивал на увольнении руководителя СБУ — якобы из-за того, что тот "не обнаружил" подготовку операции "Мидас" и не обеспечил необходимую защиту для главы ОП. Именно это, по данным источников, явилось одним из ключевых элементов напряжения внутри президентской команды накануне резонансных кадровых решений.




