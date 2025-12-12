Слуга народа готовится к съезду: кто станет новым главой партии

Президентская партия "Слуга народа" проведет съезд 17 декабря, где будет избран новый глава партии. Действующая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк занимала должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. В этой связи партия проводит съезд для избрания нового руководителя.

Слуга народа. Фото: из открытых источников

Елена Шуляк была избрана главой этой политической силы 15 ноября 2021 года во время очередного съезда "Слуги Народа". Она заняла этот пост вместо Александра Корниенко, избранного первым заместителем председателя Верховной Рады.

Она является народной депутатом ВРУ 9-го созыва (избрана номером 13 в списке как беспартийная) и председателем Комитета по организации госвласти и местного самоуправления.

Теперь же, по инсайдерской информации нардепа Алексея Гончаренко "слуги" планируют вернуть Александра Корниенко на должность главы политсилы.

