Вибори в Україні під час війни: чи розпочалася вже підготовка, яку стратегію обрала влада

Президент Володимир Зеленський заявив, що говорив із представниками Верховної Ради щодо можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. У той же час перший віце-спікер Ради Корнієнко заявив, що парламент готовий підготувати всі необхідні закони для проведення виборів під час війни. Але для цього потрібні гарантії безпеки від США та ЄС, щоб вибори пройшли безпечно. Чи може бути влада зацікавлена у тому, щоб саме зараз провести вибори, адже вірогідність того, що в умовах війни суспільство об’єднається навколо президента – може біти більшою, ніж після завершення бойових дій? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Нинішня риторика влади – це баланс між дипломатією та реалізмом

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорить, що питання проведення виборів в умовах повномасштабної війни – це, без перебільшення, тест на зрілість нашої держави та демократії.

"Аналізуючи заяви президента Володимира Зеленського та віцеспікера Олександра Корнієнка, можна стверджувати, що влада обрала єдино правильну в нинішніх умовах стратегію: демонструвати повну відданість демократичним цінностям, але водночас чесно говорити про реальність, яка унеможливлює безпечний виборчий процес без зовнішніх гарантій. Позиція Зеленського виглядає як продуманий та державницький крок. Президент не відмовляється від виборів як таких, не намагається узурпувати владу, посилаючись на війну, а навпаки – сигналізує світу: Україна готова до демократичних процедур навіть у найтяжчі часи. Однак ця готовність не має йти в розріз зі здоровим глуздом та безпекою нації", – зазначив експерт.

Він продовжує, влада слушно наголошує, що, якщо наші західні партнери ставлять питання виборів, як умову подальшої підтримки чи підтвердження демократичного статусу, то вони мають розділити з нами й відповідальність за цей процес. Саме тому тези про необхідність безпекових гарантій та фінансування з боку США та ЄС є абсолютно справедливими.

"Вибори під час активних бойових дій – це апріорі погана ідея, яка несе величезні ризики для легітимності влади та єдності суспільства. Вимагати виборів під звуки сирен – це лицемірство. Тож логіка Києва залізна: хочете виборів? Тоді забезпечте для них ґрунт. Це означає не лише надання коштів чи спостерігачів, а й реальну безпеку – можливо, навіть тимчасову "заморозку" бойових дій чи закриття неба на виборчий період, аби ракети не стали інструментом агітації ворога. Окрім суто безпекового аспекту, існує цілий пласт нерозв'язаних питань, які влада слушно виносить на порядок денний, апелюючи до здорового глузду партнерів. Як забезпечити конституційне право голосу для мільйонів українців, що були змушені виїхати за кордон? Як організувати голосування для сотень тисяч військових, які знаходяться в окопах на передовій і захищають саму можливість цих виборів? Як врахувати голос внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки зруйновані або окуповані? Ігнорування цих питань перетворило б вибори на профанацію, що неприпустимо", – зазначив Ігор Петренко.

Він підсумовує, тому нинішня риторика влади – це баланс між дипломатією та реалізмом. Це сигнал, що ми залишаємось демократією, але не дозволимо перетворити державні інституції на мішень для ворога чи інструмент для розколу суспільства заради формального дотримання календаря.

Процес законодавчої підготовки виборів вже почався

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зазначив, доки українці дивуються із ініціативи проведення виборів під час воєнного стану – процес їх законодавчої підготовки почався. І заява першого віце-спікера Верховної Ради Корнієнка про те, що парламент готовий підготувати всі необхідні закони для проведення виборів під час війни – якраз про це. Щоправда віце-спікер зробив акцент на необхідності гарантій безпеки від США та ЄС, щоб вибори пройшли безпечно.

Експерт зазначив, що вже існує думка, що Володимиру Зеленському значно простіше переобратися на другий президентський строк внаслідок обмеженої та безпеково вразливої кампанії, ніж в умовах пост-війни.

"Під час воєнного стану можуть діяти мобілізаційні психологічні установки війни, які змушують виборця враховувати обставини та ризики, автоматично об'єднуватись навколо прапора та президента", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — підготовка до загальнонаціональних виборів в умовах війни залишається одним із найскладніших викликів для України. За словами заступника голови Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика, для організації чесного та вільного голосування потрібно щонайменше шість місяців підготовки.

Сергій Дубровик зауважив, що для підготовки проведення виборів в Україні потрібно близько шести місяців.

"Для дотримання міжнародних стандартів проведення чесних і вільних виборів в Україні знадобиться шість місяців підготовки. Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів", – передає слова Дубровика CNN.

За даними ООН, за кордоном перебуває понад 5,9 млн українських біженців, ще 4,4 млн — це внутрішньо переміщені особи. Оновлення реєстру виборців за таких умов стало б масштабним технічним і логістичним процесом.



