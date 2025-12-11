Вибори в Україні під час війни: чи розпочалася вже підготовка, яку стратегію обрала влада

Рубрики
Президент Володимир Зеленський заявив, що говорив із представниками Верховної Ради щодо можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. У той же час перший віце-спікер Ради Корнієнко заявив, що парламент готовий підготувати всі необхідні закони для проведення виборів під час війни. Але для цього потрібні гарантії безпеки від США та ЄС, щоб вибори пройшли безпечно. Чи може бути влада зацікавлена у тому, щоб саме зараз провести вибори, адже вірогідність того, що в умовах війни суспільство об’єднається навколо президента – може біти більшою, ніж після завершення бойових дій? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорить, що питання проведення виборів в умовах повномасштабної війни – це, без перебільшення, тест на зрілість нашої держави та демократії.
Він продовжує, влада слушно наголошує, що, якщо наші західні партнери ставлять питання виборів, як умову подальшої підтримки чи підтвердження демократичного статусу, то вони мають розділити з нами й відповідальність за цей процес. Саме тому тези про необхідність безпекових гарантій та фінансування з боку США та ЄС є абсолютно справедливими.
Він підсумовує, тому нинішня риторика влади – це баланс між дипломатією та реалізмом. Це сигнал, що ми залишаємось демократією, але не дозволимо перетворити державні інституції на мішень для ворога чи інструмент для розколу суспільства заради формального дотримання календаря.
Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зазначив, доки українці дивуються із ініціативи проведення виборів під час воєнного стану – процес їх законодавчої підготовки почався. І заява першого віце-спікера Верховної Ради Корнієнка про те, що парламент готовий підготувати всі необхідні закони для проведення виборів під час війни – якраз про це. Щоправда віце-спікер зробив акцент на необхідності гарантій безпеки від США та ЄС, щоб вибори пройшли безпечно.
Експерт зазначив, що вже існує думка, що Володимиру Зеленському значно простіше переобратися на другий президентський строк внаслідок обмеженої та безпеково вразливої кампанії, ніж в умовах пост-війни.
Сергій Дубровик зауважив, що для підготовки проведення виборів в Україні потрібно близько шести місяців.
За даними ООН, за кордоном перебуває понад 5,9 млн українських біженців, ще 4,4 млн — це внутрішньо переміщені особи. Оновлення реєстру виборців за таких умов стало б масштабним технічним і логістичним процесом.