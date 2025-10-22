"Сцуть людям в очі": у ВР розкритикували рішення депутатів через скасування пільг

Рубрики
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розкритикував скасування пільги на електрокари у держбюджеті на 2026 рік, які активно підтримує голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та член "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Гончаренко критикує Гетманцева через скасування пільг на електрокари
Олексій Гончаренко заявив, що Данило Гетманцев нібито веде боротьбу з електрокарами в Україні. За його словами, Україна має заохочувати купівлю таких автомобілів, а не вводити на них мита.
Натомість Гетманцев зауважив, що скасування пільги для електроавтомобілів дозволить наповнити український бюджет на 2026 рік.
За його словами, "протягнута через бюджет" правка суперечить по двох законам, тому не буде прийнята до другого читання. Як наслідок, Гетманцев запевняє, що "пільга на 2026 рік не продовжена" для електричних автомобілів.
