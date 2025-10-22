"Сцуть людям в очі": у ВР розкритикували рішення депутатів через скасування пільг

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розкритикував скасування пільги на електрокари у держбюджеті на 2026 рік, які активно підтримує голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та член "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Гончаренко критикує Гетманцева через скасування пільг на електрокари

Олексій Гончаренко заявив, що Данило Гетманцев нібито веде боротьбу з електрокарами в Україні. За його словами, Україна має заохочувати купівлю таких автомобілів, а не вводити на них мита.

"Ті гроші, які ми зберемо з мит — це мізер. Питання не в митах, а питання в тому, що електрокари: не споживають бензин або дизель (який ми імпортуємо!), а споживають електрику, яку ми виробляємо! Для бухгалтера Гетьманцева: коли ми імпортуємо ми оплачуємо все в євро або доларах, а коли виробляємо в гривнях. Чим більше оплачуємо в гривнях, тим краще для економіки", — пише Гончаренко та додає, що "сцуть людям в очі".

Натомість Гетманцев зауважив, що скасування пільги для електроавтомобілів дозволить наповнити український бюджет на 2026 рік.

"Ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік. Так, дійсно, лоббісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд. грн. Стільки ж скільки ми збираємо додатково з банків. Але ця "солодка тємочка", яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде", — заявив Гетманцев.

За його словами, "протягнута через бюджет" правка суперечить по двох законам, тому не буде прийнята до другого читання. Як наслідок, Гетманцев запевняє, що "пільга на 2026 рік не продовжена" для електричних автомобілів.

