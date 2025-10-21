logo_ukra

Один депутат проголосував проти продовження мобілізації в Україні: як пояснив

Верховна Рада продовжила мобілізацію до лютого 2026 року. Єдиним депутатом, який виступив проти, став Олексій Гончаренко.

21 жовтня 2025, 14:14
Верховна Рада України 21 жовтня ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 3 лютого 2026 року. Відповідні законопроєкти були внесені президентом Володимиром Зеленським. За воєнний стан проголосували 317 народних депутатів, за мобілізацію — 315.

Один депутат проголосував проти продовження мобілізації в Україні: як пояснив

Один депутат проголосував проти продовження мобілізації в Україні

Однак у парламенті знайшовся один народний депутат, який виступив проти — Олексій Гончаренко із фракції "Європейська солідарність". Після голосування Гончаренко пояснив свою позицію у соцмережах. За його словами, він не може підтримати продовження мобілізації доти, доки Верховна Рада не ухвалить чіткі правила щодо строків служби мобілізованих військових.

"Я проголосував ПРОТИ продовження загальної мобілізації! Як я казав раніше — я не буду підтримувати загальну мобілізацію, доки не будуть визначені терміни служби!", — написав народний депутат.

Це вже третій раз, коли Гончаренко голосує проти продовження мобілізації та воєнного стану. Раніше він неодноразово наголошував, що українська влада повинна ухвалити закон, який визначатиме граничні терміни перебування військовослужбовців на фронті.

Продовження воєнного стану: що відомо

Відповідно до ухваленого рішення, воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть із 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року. Це вже 17-те голосування Верховної Ради за продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що командир ЗСУ запропонував мобілізувати 16-18-річних для формування паралельної армії.

Також "Коментарі" писали, скільки штрафів ТЦК виписали у 2025 році. В яких регіонах карають найактивніше за порушення мобілізації.



