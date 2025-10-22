"Ссут людям в глаза": в ВР раскритиковали решение депутатов из-за отмены льгот

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко подверг критике отмену льготы на электрокары в госбюджете на 2026 год, которые активно поддерживает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и член "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Гончаренко критикует Гетманцева из-за отмены льгот на электрокары

Алексей Гончаренко заявил, что Даниил Гетманцев якобы ведет борьбу с электрокарами в Украине. По его словам, Украина должна поощрять покупку таких автомобилей, а не вводить пошлины на них.

"Те деньги, которые мы соберем с пошлин — это мизер. Вопрос не в пошлинах, а вопрос в том, что электрокары: не потребляют бензин или дизель (который мы импортируем!), а потребляют электричество, которое мы производим! Для бухгалтера Гетманцева: когда мы импортируем, мы оплачиваем все в евро или долларах, а когда производим в гривнах. Чем больше оплачиваем в гривнах, тем лучше для экономики", — пишет Гончаренко и добавляет, что "ссут людям в глаза".

В то же время Гетманцев отметил, что отмена льготы для электроавтомобилей позволит наполнить украинский бюджет на 2026 год.

"Нет, льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год. Да, действительно, лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров протянули правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 млрд. грн. Столько же сколько мы собираем дополнительно с банков. Но эта "сладкая темечка", долго гулявшая по кулуарам парламента, в них не пройдет", — заявил Гетманцев.

По его словам, "протянутая через бюджет" правка противоречит двум законам, поэтому не будет принята ко второму чтению. В результате Гетманцев уверяет, что "льгота на 2026 год не продлена" для электрических автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко был единственным депутатом, проголосовавшим против продолжения мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Гетманцева, что некоторые украинцы останутся без пенсий.