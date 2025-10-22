"Ссут людям в глаза": в ВР раскритиковали решение депутатов из-за отмены льгот

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко подверг критике отмену льготы на электрокары в госбюджете на 2026 год, которые активно поддерживает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и член "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Гончаренко критикует Гетманцева из-за отмены льгот на электрокары
Алексей Гончаренко заявил, что Даниил Гетманцев якобы ведет борьбу с электрокарами в Украине. По его словам, Украина должна поощрять покупку таких автомобилей, а не вводить пошлины на них.
В то же время Гетманцев отметил, что отмена льготы для электроавтомобилей позволит наполнить украинский бюджет на 2026 год.
По его словам, "протянутая через бюджет" правка противоречит двум законам, поэтому не будет принята ко второму чтению. В результате Гетманцев уверяет, что "льгота на 2026 год не продлена" для электрических автомобилей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко был единственным депутатом, проголосовавшим против продолжения мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о заявлении Гетманцева, что некоторые украинцы останутся без пенсий.