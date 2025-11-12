logo

Еще один министр подал в отставку после коррупционного скандала в энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще один министр подал в отставку после коррупционного скандала в энергетике

Министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук подали в отставку из-за расследования НАБУ по коррупции в "Энергоатоме"

12 ноября 2025, 17:47
Автор:
avatar

Slava Kot

После объявления об заявлении об отставке министерши энергетики Светланы Гринчук стало известно, что аналогичное заявление подал министр юстиции Герман Галущенко. Это произошло после коррупционного скандала в энергетике, разразившегося вокруг операции НАБУ и САП под кодовым названием "Мидас".

Еще один министр подал в отставку после коррупционного скандала в энергетике

Министры Гринчук и Галущенко подали в отставку. Фото из открытых источников

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что парламент рассмотрит отставки Галущенко и Гринчук на ближайшем заседании. Она подчеркнула, что фракция разделяет позицию президента Владимира Зеленского по поводу недопустимости пребывания этих должностных лиц в правительстве.

"Заявления Министра юстиции и Министра энергетики Украины об отставке будут рассмотрены на ближайшем заседании Верховной Рады. Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решения об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании", — говорится в заявлении "Слуг народа".

Премьер-министр Юлия Свириденко также подтвердила факт подачи заявлений об отставке.

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождении от должности Министра юстиции Германа Галущенко и Министерства энергетики Светланы Гринчук. Министры подали свои заявления определенным законом способом", — написала Свириденко.

Продолжавшаяся более 15 месяцев операция НАБУ и САП "Мидас" охватила более тысячи часов аудиозаписей и более 70 обысков. Следователи задокументировали деятельность высокопоставленной преступной организации, которая оказала влияние на стратегические госпредприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом"".

По данным расследования, фигуранты дела могли быть причастны к распределению "откатов" и коррупционным схемам. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились не только в офисах "Энергоатома", но и в здании бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Минюст. Он также заявил, что к схемам могла быть причастна действующая министерша энергетики Светлана Гринчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по данным НАБУ Светлана Гринчук неоднократно ночевала у Германа Галущенко.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Зеленского на масштабный коррупционный скандал в энергетике.



