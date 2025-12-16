Романи та чутки: що відомо про особисте життя Мар’яни Безуглої

Мар’яна Безугла — народна депутатка від партії "Слуга народу", відома гучними скандалами у Верховній Раді, зокрема страйком і бійкою. Її приватне життя тривалий час залишалося поза публічною увагою, однак згодом вона сама заговорила про особисті стосунки із загиблим військовим із позивним "Єнот" та військовослужбовцем Валерієм Маркусом.

Мар’яна Безугла (фото з відкритих джерел)

У лютому 2025 року Безугла публічно розповіла про роман з українським військовим і поетом Максимом Ємцем, відомим під позивним "Єнот", який загинув 4 лютого 2025 року на Покровському напрямку.

За словами нардепки, їхнє знайомство відбулося після того, як Ємець сфотографував її у штабі в Лисичанську та надіслав фото в чат із запитанням, хто вона. Спілкування між ними відновилося після його поранення, тоді ж і почалися романтичні стосунки. Згодом, як зазначала Безугла, "Єнот" зробив їй пропозицію, однак вона відмовилася виходити заміж.

Після цього їхній контакт припинився. Через пів року Максим знову написав їй, і вже наступного дня — 12 січня — вони зустрілися.

"Говорили. Цілувалися… Я знову почала задумуватися, відновити й стосунки?.. 4 лютого мені написав знайомий із ГУРу, який знав, що ми знайомі. Написав коротко й сухо: Єнот загинув", — написала депутатка у дописі.

Водночас відомо, що на той момент Максим Ємець був заручений із військовослужбовицею Оксаною Рубаняк із позивним "Ксена". Безугла стверджувала, що не знала про ці стосунки, а після загибелі Ємця спілкувалася з Оксаною. Спільних фотографій нардепки та військового у відкритому доступі немає.

"І коли 12 січня цілував — уже був ймовірно заручений із нею. Але мертві мовчать", — зазначила Безугла.

У жовтні 2025 року військовий Валерій Маркус повідомив у соціальних мережах про своє одруження, не розкривши імені дружини. Це стало підґрунтям для чуток, що його обраницею могла бути саме Мар’яна Безугла. Причиною стало фото, опубліковане Маркусом, на якому жінка зі спини була схожа на депутатку.

У відповідь на ці припущення Безугла публічно їх спростувала. Вона заявила, що не є жінкою на весільному знімку, а її репост цього фото був жартом, який згодом набув розголосу.

Відомо, що Мар’яна Безугла ніколи не перебувала у шлюбі та не має дітей. Вона неодноразово зізнавалася, що отримувала пропозиції руки й серця, однак жодна з них не завершилася одруженням. У 2024 році також ширилися чутки про її можливе весілля, проте сама політикиня їх заперечила.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Верховній Раді України стався інцидент за участі народної депутатки Мар’яни Безуглої та депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Тарути. Про це сама Безугла повідомила 16 грудня, опублікувавши відео та фото з сесійної зали парламенту.

За словами депутатки, сутичка сталася під час її чергового блокування трибуни Верховної Ради. На оприлюднених фотографіях видно трибуну з плакатами з вимогами депутатки, серед яких "Сирський на звільнення", "Брехня на фронті вбиває!!!" та "Військова реформа".



Згодом Безугла опублікувала відео, в якому повідомила, що між нею та Сергієм Тарутою відбулася бійка.