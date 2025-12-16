Романы и слухи: что известно о личной жизни Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая — народная депутат от партии "Слуга народа", известная громкими скандалами в Верховной Раде, в частности забастовкой и дракой. Ее частная жизнь долгое время оставалась без публичного внимания, однако впоследствии она сама заговорила о личных отношениях с погибшим военным с позывным "Енотом" и военнослужащим Валерием Маркусом.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

В феврале 2025 года Безугла публично рассказала о романе с украинским военным и поэтом Максимом Емцем, известным под позывным "Енотом", погибшим 4 февраля 2025 года на Покровском направлении.

По словам нардепки, их знакомство состоялось после того, как Емец сфотографировал ее в штабе в Лисичанске и направил фото в чат с вопросом, кто она. Общение между ними возобновилось после его ранения, тогда же начались романтические отношения. Впоследствии, как отмечала Безугла, Енот сделал ей предложение, однако она отказалась выходить замуж.

После этого их контакт прекратился. Через полгода Максим снова написал ей, и уже на следующий день – 12 января – они встретились.

"Говорили. Целовались… Я снова начала задумываться, восстановить и отношения?.. 4 февраля мне написал знакомый из ГУРа, который знал, что мы знакомы. Написал коротко и сухо: Енот погиб", — написала депутат в сообщении.

В то же время, известно, что на тот момент Максим Емец был обручен с военнослужащей Оксаной Рубаняк с позывным "Ксена". Безуглая утверждала, что не знала об этих отношениях, а после гибели Емца общалась с Оксаной. Совместных фотографий нардепки и военного в открытом доступе нет.

"И когда 12 января целовал — уже был, вероятно, обручен с ней. Но мертвые молчат", — отметила Безуглая.

В октябре 2025 года военный Валерий Маркус сообщил в социальных сетях о своей женитьбе, не раскрыв имени жены. Это стало основанием для слухов, что его избранницей могла быть именно Марьяна Безуглая. Причиной стало фото, опубликованное Маркусом, на котором женщина со спины походила на депутатку.

В ответ на эти предположения Безугла публично опровергла их. Она заявила, что не является женщиной на свадебном снимке, а ее репост этого фото был шуткой, которая впоследствии получила огласку.

Известно, что Марьяна Безуглая никогда не состояла в браке и не имеет детей. Она неоднократно признавалась, что получала предложения руки и сердца, однако ни одна из них не завершилась женитьбой. В 2024 году также ходили слухи о ее возможной свадьбе, однако сама политика их отрицала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде Украины произошел инцидент с участием народной депутатки Марьяны Безуглой и депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Таруты. Об этом сама Безугла сообщила 16 декабря, опубликовав видео и фото из сессионного зала парламента.

По словам депутата, столкновение произошло во время ее очередного блокирования трибуны Верховной Рады. На обнародованных фотографиях видна трибуна с плакатами с требованиями депутата, среди которых "Сырский на увольнение", "Ложь на фронте убивает!!!" и "Военная реформа".



Впоследствии Безугла опубликовала видео, в котором сообщила, что между ней и Сергеем Тарутой произошла потасовка.