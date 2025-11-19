Долю корупціонера Галущенка вже визначено: Рада прийняла термінове рішення

Верховна Рада України схвалила відставку міністра юстиції Германа Галущенка. За його звільнення проголосували 323 депутати.

Фото: з відкритих джерел

В ухваленій постанові №14217 зазначено, що відставка відбулася відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, яка надає парламенту право вирішувати питання про звільнення членів Кабінету Міністрів.

У пояснювальних матеріалах до постанови Комітет Верховної Ради з питань правової політики зазначив, що 12 листопада 2025 року до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про відставку Галущенка. У поданні конкретні причини звільнення не були вказані.

11 листопада НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов осіб, причетних до масштабного розкрадання коштів в АТ "Енергоатом". Серед них, ймовірно, зафіксовані і розмови Галущенка, який на той час обіймав посаду міністра енергетики, а нині — міністра юстиції. Ці записи свідчать про участь у корупційних схемах.

Після публікації аудіозаписів, 12 листопада, на позачерговому засіданні уряду було ухвалено рішення про тимчасове відсторонення Галущенка від обов’язків міністра юстиції. Виконання його обов’язків доручили заступниці міністра з питань європейської інтеграції Людмилі Сугак. Одночасно прем’єр-міністр подала до парламенту відповідне подання про звільнення.

Сам Галущенко заявив, що не утримується за посадою. Він додав, що відсторонення на час розслідування є цивілізованим і правильним кроком, і пообіцяв відстоювати свою позицію виключно в правовому полі.

