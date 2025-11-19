Рада отправила в отставку министра энергетики Светлану Гринчук: депутаты не могут ее найти

Верховная Рада 19 ноября поддержала отставку министра энергетики Украины Светланы Гринчук, которая стала фигуранткой антикоррупционного расследования НАБУ и так называемых "пленок Миндича".

Светлана Гринчук. Фото: из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов. При этом сама Гринчук, как и ее коллега Герман Галущенко в сессионный зал не пришли, несмотря на требования депутатов.

Некоторые народные избранники считают, что она уже может находиться за границей.

"Светлана Гринчук уволена с должности министра энергетики. Если кто-то ее найдет – сообщите соответствующие правоохранительные органы)", – написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил, что Светлана Гринчук подала заявление об увольнении 12 ноября после того, как начал набирать обороты коррупционный скандал в энергетике. Где она сейчас, не знает даже вице-премьер Тарас Качка, представлявший в парламенте представление об увольнении министров. Он утверждает, что видел Гринчук больше двух недель назад.

"Где она находится все это время – никто не говорит", — добавил Гончаренко.

После увольнения двух министров Верховная Рада прекратила работу. Спикер Руслан Стефанчук пояснил, что парламент переходит "в режим консультаций по ситуации, которая сложилась". Потому о следующем заседании проинформирует дополнительно.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада 19 ноября отправила в отставку министра энергетики Украины Германа Галущенко. За такое решение проголосовали 323 депутата. В принятом постановлении отмечено, что отставка состоялась в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, которая дает парламенту право решать вопрос об увольнении членов Кабинета Министров.