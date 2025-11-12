Плейлист корупціонерів: які пісні слухали фігуранти операції "Мідас"

Рубрики
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило перелік пісень, які звучали на записах у межах операції "Мідас". Про це повідомляє НАБУ.
Операція Мідас (фото з відкритих джерел)
У плейлист потрапили композиції як українських, так і закордонних виконавців. Серед пісень, які слухали фігуранти плівок НАБУ:
Madonna – La Isla Bonita;
Тартак – "Стільникове кохання";
Red Hot Chili Peppers – Californication;
Sting – Shape of My Heart;
Kaleo – Way Down We Go;
Aurora – Summer Son.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після оголошення про заяву про відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук, стало відомо, що аналогічну заяву подав міністр юстиції Герман Галущенко. Це сталося після корупційного скандалу в енергетиці, який вибухнув навколо операції НАБУ та САП під кодовою назвою "Мідас".
Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що парламент розгляне відставки Галущенко та Гринчук на найближчому засіданні. Вона наголосила, що фракція поділяє позицію президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості перебування цих посадовців в уряді.