Плейлист коррупционеров: какие песни слушали фигуранты операции "Мидас"

По словам прессслужбы НАБУ, плейлист «прекрасно подойдет для фонового прослушивания»

12 ноября 2025, 18:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало список песен, которые звучали на записях в рамках операции "Мидас". Об этом сообщает НАБУ.

Плейлист коррупционеров: какие песни слушали фигуранты операции "Мидас"

Операция Мидас (фото из открытых источников)

"Да, мы знаем, вы искали этот плейлист. Не нужно оправдываться, мы тоже не могли устоять и собрали для вас подборку треков, которые отлично подойдут для фонового прослушивания", – отметили в сообщении.

В плейлист попали композиции как украинских, так и зарубежных исполнителей. Среди песен, слушавших фигуранты пленок НАБУ:

Madonna – La Isla Bonita;
Тартак – "Сотовая любовь";
Red Hot Chili Peppers – Californication;
Sting – Shape of My Heart;
Kaleo – Way Down We Go;
Aurora – Summer Son.

"Пусть эта подборка согреет вас в холодное время и добавит немного света в наши блекауты", – добавили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после объявления об заявлении об отставке министерши энергетики Светланы Гринчук , стало известно, что аналогичное заявление подал министр юстиции Герман Галущенко. Это произошло после коррупционного скандала в энергетике, разразившегося вокруг операции НАБУ и САП под кодовым названием "Мидас".

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что парламент рассмотрит отставки Галущенко и Гринчук на ближайшем заседании. Она подчеркнула, что фракция разделяет позицию президента Владимира Зеленского по поводу недопустимости пребывания этих должностных лиц в правительстве.

"Заявления Министра юстиции и Министра энергетики Украины об отставке будут рассмотрены на ближайшем заседании Верховной Рады. Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решения об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании", — говорится в заявлении "Слуг народа".



