Плейлист коррупционеров: какие песни слушали фигуранты операции "Мидас"

Лиля Воробьева
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало список песен, которые звучали на записях в рамках операции "Мидас". Об этом сообщает НАБУ.
Операция Мидас (фото из открытых источников)
В плейлист попали композиции как украинских, так и зарубежных исполнителей. Среди песен, слушавших фигуранты пленок НАБУ:
Madonna – La Isla Bonita;
Тартак – "Сотовая любовь";
Red Hot Chili Peppers – Californication;
Sting – Shape of My Heart;
Kaleo – Way Down We Go;
Aurora – Summer Son.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после объявления об заявлении об отставке министерши энергетики Светланы Гринчук , стало известно, что аналогичное заявление подал министр юстиции Герман Галущенко. Это произошло после коррупционного скандала в энергетике, разразившегося вокруг операции НАБУ и САП под кодовым названием "Мидас".
Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что парламент рассмотрит отставки Галущенко и Гринчук на ближайшем заседании. Она подчеркнула, что фракция разделяет позицию президента Владимира Зеленского по поводу недопустимости пребывания этих должностных лиц в правительстве.