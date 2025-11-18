Перейдені всі червоні лінії: “Слуги” очікують перезавантаження вищих державних органів

Народні депутати переконані, що посадовців, яких викрили на корупції у рамках розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, потрібно звільнити та покарати.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Данило Гетмацев заявив, що жорсткі кадрові рішення та відповідальність всіх причетних перед законом – єдиний можливий варіант розвитку подій у зв’язку з оприлюдненими фактами топ-корупції. За його словами, перейдені всі червоні лінії.

“Те, що ми бачимо останні тиждень, великий корупційний скандал, це щось за межею взагалі добра і зла, тобто це перехід всіх червоних ліній з боку топ-корупціонерів, які власне в цьому задіяні. І насправді це не корупція вже, це насправді мародерство. І ми маємо таким чином і оцінювати дії тих осіб, які були взагалі долучені до цього великого злочинного угруповування”, — заявив народний депутат.

За його словами, попри шоу, яке сьогодні побачили в парламенті, кадрові рішення для перезавантаження виконавчої влади нардепи очікують уже цього тижня.

“І я думаю, що протягом цього тижня ми будемо мати достатньо істотне перезавантаження і виконавчої влади, і, можливо, інших вищих державних органів. Принаймні, наші колеги в Верховній Раді, більшість Верховної Ради, вони підтримують такий підхід”, — зауважив нардеп.

І саме цього, наголосив політик, вимагає суспільство — політичної відповідальності та покарання винних за всією строгістю закону.

“Маємо зробити все, щоб відновити довіру. Насамперед — наших громадян. Також — наших міжнародних партнерів”, — переконаний Гетманцев.

