Перейдені всі червоні лінії: “Слуги” очікують перезавантаження вищих державних органів

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народні депутати переконані, що посадовців, яких викрили на корупції у рамках розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, потрібно звільнити та покарати.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Данило Гетмацев заявив, що жорсткі кадрові рішення та відповідальність всіх причетних перед законом – єдиний можливий варіант розвитку подій у зв’язку з оприлюдненими фактами топ-корупції. За його словами, перейдені всі червоні лінії.
За його словами, попри шоу, яке сьогодні побачили в парламенті, кадрові рішення для перезавантаження виконавчої влади нардепи очікують уже цього тижня.
І саме цього, наголосив політик, вимагає суспільство — політичної відповідальності та покарання винних за всією строгістю закону.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи вимагають відставки Зеленського.