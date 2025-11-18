Перейдены все красные линии: "Слуги" ожидают перезагрузки высших государственных органов

Народные депутаты убеждены, что должностных лиц, разоблаченных на коррупции в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, нужно уволить и наказать.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Даниил Гетмацев заявил, что жесткие кадровые решения и ответственность всех причастных к закону — единственно возможный вариант развития событий в связи с обнародованными фактами топ-коррупции. По его словам, перейдены все красные линии.

"То, что мы видим последние неделю, большой коррупционный скандал, это что-то за пределом вообще добра и зла, то есть это переход всех красных линий со стороны топ-коррупционеров, которые собственно в этом задействованы. И на самом деле это не коррупция уже, это на самом деле мародерство. И мы должны таким образом и оценивать действия тех лиц, которые были вообще вовлечены в эту большую преступную группировку”, — заявил народный депутат.

По его словам, вопреки шоу, которое сегодня увидели в парламенте, кадровые решения для перезагрузки исполнительной власти нардепы ожидают уже на этой неделе.

"И я думаю, что в течение этой недели мы будем иметь достаточно существенную перезагрузку и исполнительной власти, и возможно других высших государственных органов. По крайней мере, наши коллеги в Верховной Раде, большинство Верховной Рады, они поддерживают такой подход", — отметил нардеп.

И именно это, подчеркнул политик, требует общество — политической ответственности и наказания виновных по всей строгости закона.

"Должны сделать все, чтобы восстановить доверие. Прежде всего – наших граждан. Также – наших международных партнеров", – убежден Гетманцев.

