Не тільки ОП: Зеленський зібрався перезавантажити ще один важливий орган
НОВИНИ

Не тільки ОП: Зеленський зібрався перезавантажити ще один важливий орган

Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкт щодо оновлення ДБР

2 січня 2026, 15:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України дав доручення оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань. Про це йдеться у заяві Володимира Зеленського в Telegram.

Не тільки ОП: Зеленський зібрався перезавантажити ще один важливий орган

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань", — йдеться у заяві українського лідера.

Він додав, що очікує напрацювання президентського законопроєкту і його негайного внесення до Ради вже у січні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити наш Офіс. Це рішення було продиктовано необхідністю більшої зосередженості на безпекових питаннях, а також розвитку Сил оборони", — зазначив Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після призначення Кирила Буданова керівник Офісу президента наразі є два головні варіанти розвитку подій з тим, хто ж тепер очолить ГУР Міноборони. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова. Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

"Наскільки Буданов має право на кадрові зміни? Місяць тому, як відомо, Михайло Федоров попросив серйозний кадровий карт-бланш, коли йому пропонували цю посаду. Тоді Зеленський йому відмовив. Зараз ми чекаємо  відповіді на питання кого і як зможе змінити Буданов", – зазначив політолог.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17517
