Не только ОП: Зеленский собрался перезагрузить еще один важный орган

Президент Украины поручил оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады предложения по обновлению Государственного бюро расследований. Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований", – говорится в заявлении украинского лидера.

Он добавил, что ожидает выработка президентского законопроекта и его немедленного внесения в Раду уже в январе.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении в руководстве Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

"Я встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить наш Офис. Это решение было продиктовано необходимостью большей сосредоточенности на вопросах безопасности, а также развития Сил обороны", — отметил Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – после назначения Кирилла Буданова руководитель Офиса президента пока есть два главных варианта развития событий с тем, кто теперь возглавит ГУР Минобороны. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или же человек Буданова. Если Буданов сохранит контроль над ГУР, то его новая должность станет явным повышением. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

"Насколько Буданов имеет право на кадровые изменения? Месяц назад, как известно, Михаил Федоров попросил серьезный кадровый карт-бланш, когда ему предлагали этот пост. Тогда Зеленский ему отказал. Сейчас мы ждем ответа на вопрос кого и как сможет сменить Буданов", – отметил политолог.



