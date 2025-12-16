Народним депутатам уривається терпець: вимагають негайно ухвалити важливі рішення

Народні обранці критикують порядок денний — заявляють, що питання винесені на розгляд не першочергові.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков заявив: Верховна Рада сьогодні удає, що більше переймається благополуччям тварин, ніж людей.

“У порядку денному – законопроєкт про "ветеринарну медицину та благополуччя тварин". Але немає тих рішень, які зараз точно потрібні українцям”, — зауважив політик.

Нардеп наголосив, що у порядку денному немає наступних, критично важливих, питань:

законопроєктів про підвищення зарплат військовим. Він пояснив, що уже майже чотири роки “мінімалка” захисників – 20100 гривень. За цей час інфляція з’їла значну частину доходів, і фактично військові сьогодні отримують менше, ніж раніше.

рішення щодо термінів служби. Влада, за словами політика, мала подати відповідний закон до 18 грудня 2024 року. Минув майже рік — ініціативи від влади так і немає.

законопроєкту про прирівняння відповідальності за корупцію до покарання за державну зраду.

мораторію на оплату комунальних послуг у прифронтових територіях — там, де люди не мають базових послуг, але отримують платіжки.

Також, за словами політика, не розглядають законопроєкт про підвищення мінімальної пенсії удвічі — з 2361 до 4722 гривень. На це потрібен 21 мільярд гривень — і кошти, як пояснив політик, можна знайти, скоротивши роздуте фінансування Кабміну, Офісу Президента, “стратегічних комунікацій” та єдиного телемарафону. Натомість у бюджеті передбачили пенсіонерам принизливе підвищення — плюс 234 грн.

“Парламент має голосувати не по три випадкові законопроєкти на день, а формувати нормальний порядок денний — із рішеннями для людей: для Збройних Сил України, учителів, медиків, пенсіонерів, студентів. Саме з цього має складатися робота Верховної Ради!”, — підсумував народний депутат.

