Народним депутатам уривається терпець: вимагають негайно ухвалити важливі рішення

Кречмаровская Наталия
Народні обранці критикують порядок денний — заявляють, що питання винесені на розгляд не першочергові.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков заявив: Верховна Рада сьогодні удає, що більше переймається благополуччям тварин, ніж людей.
Нардеп наголосив, що у порядку денному немає наступних, критично важливих, питань:
законопроєктів про підвищення зарплат військовим. Він пояснив, що уже майже чотири роки “мінімалка” захисників – 20100 гривень. За цей час інфляція з’їла значну частину доходів, і фактично військові сьогодні отримують менше, ніж раніше.
рішення щодо термінів служби. Влада, за словами політика, мала подати відповідний закон до 18 грудня 2024 року. Минув майже рік — ініціативи від влади так і немає.
законопроєкту про прирівняння відповідальності за корупцію до покарання за державну зраду.
мораторію на оплату комунальних послуг у прифронтових територіях — там, де люди не мають базових послуг, але отримують платіжки.
Також, за словами політика, не розглядають законопроєкт про підвищення мінімальної пенсії удвічі — з 2361 до 4722 гривень. На це потрібен 21 мільярд гривень — і кошти, як пояснив політик, можна знайти, скоротивши роздуте фінансування Кабміну, Офісу Президента, “стратегічних комунікацій” та єдиного телемарафону. Натомість у бюджеті передбачили пенсіонерам принизливе підвищення — плюс 234 грн.
