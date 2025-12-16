logo

Народные депутаты теряют терпение: требуют немедленно принять важные решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Народные депутаты теряют терпение: требуют немедленно принять важные решения

Народный депутат Разумков указал, какие вопросы нуждаются в немедленном рассмотрении в Раде

16 декабря 2025, 18:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные избранники критикуют повестку дня – заявляют, что вопросы вынесены на рассмотрение не первоочередные.

Народные депутаты теряют терпение: требуют немедленно принять важные решения

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил: Верховная Рада сегодня делает вид, что больше переживает о благополучии животных, чем людей.

"В повестке дня — законопроект о "ветеринарной медицине и благополучии животных". Но нет тех решений, которые сейчас точно нужны украинцам", — отметил политик.

Нардеп подчеркнул, что в повестке дня нет следующих, критически важных вопросов:

  • законопроектов о повышении зарплат военным. Он пояснил, что уже почти четыре года "минималка" защитников – 20 100 гривен. За это время инфляция съела значительную часть доходов и фактически военные сегодня получают меньше, чем раньше.

  • решение о сроках службы. Власти, по словам политика, должны были подать соответствующий закон до 18 декабря 2024 года. Прошел почти год – инициативы от власти так и нет.

  • законопроекту о приравнивании ответственности за коррупцию к наказанию за государственную измену.

  • моратория на оплату коммунальных услуг в прифронтовых территориях — там, где люди не имеют базовых услуг, но получают платежки.

Также, по словам политика, не рассматривают законопроект о повышении минимальной пенсии вдвое – с 2361 до 4722 гривен. На это требуется 21 миллиард гривен — и средства, как пояснил политик, можно найти, сократив раздутое финансирование Кабмина, Офиса Президента, стратегических коммуникаций и единого телемарафона. В бюджете предусмотрели пенсионерам унизительное повышение — плюс 234 грн.

"Парламент должен голосовать не по три случайных законопроекта в день, а формировать нормальную повестку дня — с решениями для людей: для Вооруженных Сил Украины, учителей, медиков, пенсионеров, студентов. Именно из этого должна состоять работа Верховной Рады!", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявили нардепы о решении Рады.



Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4575
