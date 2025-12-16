Нардепи хапаються за голову: потрібні критично важливі рішення

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді вказують на багато питань, які потребують першочергового рішення, однак на розгляд народних депутатів виносять далеко не найголовніші питання.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що останній пленарний тиждень у 2025 році.
За її словами, це відбувається не разом з, а замість критично важливих рішень:
додати кошти на потреби ЗСУ,
військові закупівлі, амуніцію і снаряди для фронту,
гарантій, що кошти з доріг підуть на військові потреби, а не на “Буковелі”,
передачі 20% ПДФО напряму бригадам, щоб прибрати корупційні ризики і дати військовим можливість швидко закуповувати необхідне.
При цьому, наголосила нардепка, що депутати знайшли голоси, щоб підвищити собі виплати, за що голосували не всі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народних депутатів збентежили заяви президента України Володимира Зеленського. У Раді заявили, що необхідна зустріч із Президентом Зеленським, щоб повернути парламенту реальну роль у питаннях миру та зовнішньої політики. Зазначають, що в медіа зʼявились тривожні сигнали, про які народні депутати дізнаються з новин.