Нардепи хапаються за голову: потрібні критично важливі рішення

У Верховній Раді вказують на багато питань, які потребують першочергового рішення, однак на розгляд народних депутатів виносять далеко не найголовніші питання.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що останній пленарний тиждень у 2025 році.

“Ситуація на фронті — дуже складна. На міжнародній арені — катастрофічна. Фінансова система держави хитається. І знаєте, що ми будемо приймати? Найнагальніший законопроєкт – перейменування “копійки” у “шаг”, — розповіла народна депутатка.

За її словами, це відбувається не разом з, а замість критично важливих рішень:

додати кошти на потреби ЗСУ,

військові закупівлі, амуніцію і снаряди для фронту,

гарантій, що кошти з доріг підуть на військові потреби, а не на “Буковелі”,

передачі 20% ПДФО напряму бригадам, щоб прибрати корупційні ризики і дати військовим можливість швидко закуповувати необхідне.

При цьому, наголосила нардепка, що депутати знайшли голоси, щоб підвищити собі виплати, за що голосували не всі.

“А військовим четвертий рік не підвищують виплати ані на гривню — а там кожен день, кожна година вираховується, якщо вони не були безпосередньо в зоні бойових дій... Потрібно негайно змінити порядок денний парламенту: гроші — на Сили оборони. Згідні?”, — підсумувала вона.

