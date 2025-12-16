logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Нардепи хапаються за голову: потрібні критично важливі рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи хапаються за голову: потрібні критично важливі рішення

Народна депутатка Федина розкритикувала роботу Верховної Ради

16 грудня 2025, 13:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді вказують на багато питань, які потребують першочергового рішення, однак на розгляд народних депутатів виносять далеко не найголовніші питання.

Нардепи хапаються за голову: потрібні критично важливі рішення

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що останній пленарний тиждень у 2025 році. 

“Ситуація на фронті — дуже складна. На міжнародній арені — катастрофічна. Фінансова система держави хитається. І знаєте, що ми будемо приймати? Найнагальніший законопроєкт – перейменування “копійки” у “шаг”, — розповіла народна депутатка.

За її словами, це відбувається не разом з, а замість критично важливих рішень:

  • додати кошти на потреби ЗСУ,

  • військові закупівлі, амуніцію і снаряди для фронту, 

  • гарантій, що кошти з доріг підуть на військові потреби, а не на “Буковелі”,

  • передачі 20% ПДФО напряму бригадам, щоб прибрати корупційні ризики і дати військовим можливість швидко закуповувати необхідне.

При цьому, наголосила нардепка, що депутати знайшли голоси, щоб підвищити собі виплати, за що голосували не всі. 

“А військовим четвертий рік не підвищують виплати ані на гривню — а там кожен день, кожна година вираховується, якщо вони не були безпосередньо в зоні бойових дій... Потрібно негайно змінити порядок денний парламенту: гроші — на Сили оборони. Згідні?”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народних депутатів збентежили заяви президента України Володимира Зеленського. У Раді заявили, що необхідна зустріч із Президентом Зеленським, щоб повернути парламенту реальну роль у питаннях миру та зовнішньої політики. Зазначають, що в медіа зʼявились тривожні сигнали, про які народні депутати дізнаються з новин.




Джерело: https://t.me/Sofiya_Fedyna/14054
