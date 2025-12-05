logo_ukra

BTC/USD

88906

ETH/USD

3037.17

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Народні депутати у розпачі: які авантюри в Україні прикривають “європейськими реформами”
commentss НОВИНИ Всі новини

Народні депутати у розпачі: які авантюри в Україні прикривають “європейськими реформами”

Народний депутат Кучеренко про роботу Верховної Ради та “європейські реформи”

5 грудня 2025, 18:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Розслідування НАБУ викрило корупційні схеми в енергетичній сфері. Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. 

Народні депутати у розпачі: які авантюри в Україні прикривають “європейськими реформами”

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, як роблять “реформи” в Україні та чому Верховна Рада не може вплинути на ситуацію. За його словами, “приходять “реформатори” та роблять авантюри”.

“У них є лобі в парламенті — такі самі невігласи, які їх прикривають. Вони набирають кредитів, а кредитори охоче дають під державні гарантії. Потім ці ж кредитори шантажують державу Україна: вимагають підвищення тарифів, цін і повернення кредитів. “Укренерго” фактично у дефолті. А нам розповідають, що це “європейські реформи”. Насправді це авантюра”, — пояснив народний депутат. 

За його словами, на превеликий жаль, у Верховній Раді 2019 року у складі “Слуги народу” значна кількість саме таких авантюристів. Політик пояснив, що у фракції є певна кількість адекватних депутатів, але вони в меншості. 

“Я думаю, що президент уже давно зрозумів, кого він завів у парламент у 2019 році. Але що з ними зробити? Перевиборів немає, тому він намагається хоча б досягти якихось рішень”, — зауважив політик.

Нардеп зазначив, що ця Верховна Рада в такому складі не відповідає викликам сьогоднішньої України. 

“Вона не релевантна ситуації, не здатна ухвалювати кардинальні рішення. Вона може лише підігрувати уряду — і так воно і є. Самостійно проводити нормальну державну політику, реформацію — вона не здатна, передусім через монокоаліцію”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які слова Зеленського розкритикували в Раді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/5981
Теги:

Новини

Всі новини