Народні депутати у розпачі: які авантюри в Україні прикривають “європейськими реформами”

Розслідування НАБУ викрило корупційні схеми в енергетичній сфері. Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрове перезавантаження в енергетичній сфері.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, як роблять “реформи” в Україні та чому Верховна Рада не може вплинути на ситуацію. За його словами, “приходять “реформатори” та роблять авантюри”.

“У них є лобі в парламенті — такі самі невігласи, які їх прикривають. Вони набирають кредитів, а кредитори охоче дають під державні гарантії. Потім ці ж кредитори шантажують державу Україна: вимагають підвищення тарифів, цін і повернення кредитів. “Укренерго” фактично у дефолті. А нам розповідають, що це “європейські реформи”. Насправді це авантюра”, — пояснив народний депутат.

За його словами, на превеликий жаль, у Верховній Раді 2019 року у складі “Слуги народу” значна кількість саме таких авантюристів. Політик пояснив, що у фракції є певна кількість адекватних депутатів, але вони в меншості.

“Я думаю, що президент уже давно зрозумів, кого він завів у парламент у 2019 році. Але що з ними зробити? Перевиборів немає, тому він намагається хоча б досягти якихось рішень”, — зауважив політик.

Нардеп зазначив, що ця Верховна Рада в такому складі не відповідає викликам сьогоднішньої України.

“Вона не релевантна ситуації, не здатна ухвалювати кардинальні рішення. Вона може лише підігрувати уряду — і так воно і є. Самостійно проводити нормальну державну політику, реформацію — вона не здатна, передусім через монокоаліцію”, — резюмував політик.

