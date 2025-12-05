Зеленський уже не зможе це виправити: слова президента викликали нищівну критику

На президента України Володимира Зеленського посипалася нищівна критика. Народні депутати вказують, які питання потребують уваги президента. Натомість очільник країни приділяє більше уваги тому, що взагалі не має турбувати суспільство.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Ірина Геращенко розкритикувала заяви Зеленського. Критику викликали слова очільника України про призначення керівника Офісу президента.

“В своєму черговому відео Зеленський інформує, що скоро він визначиться з керівником свого офісу. Це рівень якихось кухонних розмов, бо взагалі то країні має бути глибоко байдуже, хто відповідатиме за графік Зеленського і організацію роботи його офісу. Але країну довели до стану, коли секретарка чи позаштатний радник Офісу президента впливають на рішення уряду і Верховну Раду більше, аніж міністри та депутати”, — пояснила вона.

При цьому, за словами Геращенко, у своєму зверненні Верховний Головнокомандувач ніяк не відреагував на вбивство ветерана у Львові, не розповів про мирні переговори, про які українці дізнаються від Віткоффа і Дмитрієва, не сказав свого ставлення до бюджету, в якому уряд і Верховна Рада зрадили військових.

“Політична криза нічому не навчила владу. Саме тому ми наполягаємо на відновленні субʼєктності парламенту та уряду. Тільки це зламає систему і не дозволить, аби країною знову керував якийсь візир, яке б прізвище в нього не було”, — резюмувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Польща вимагає публічної подяки від Зеленського.



