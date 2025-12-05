Зеленський уже не зможе це виправити: слова президента викликали нищівну критику

Рубрики
На президента України Володимира Зеленського посипалася нищівна критика. Народні депутати вказують, які питання потребують уваги президента. Натомість очільник країни приділяє більше уваги тому, що взагалі не має турбувати суспільство.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка України Ірина Геращенко розкритикувала заяви Зеленського. Критику викликали слова очільника України про призначення керівника Офісу президента.
При цьому, за словами Геращенко, у своєму зверненні Верховний Головнокомандувач ніяк не відреагував на вбивство ветерана у Львові, не розповів про мирні переговори, про які українці дізнаються від Віткоффа і Дмитрієва, не сказав свого ставлення до бюджету, в якому уряд і Верховна Рада зрадили військових.
