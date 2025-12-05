Народные депутаты в отчаянии: какие авантюры в Украине прикрывают "европейскими реформами"

Расследование НАБУ разоблачило коррупционные схемы в энергетической сфере. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровой перезагрузке в энергетической сфере.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, как делают реформы в Украине и почему Верховная Рада не может повлиять на ситуацию. По его словам, "приходят "реформаторы" и делают авантюры".

"У них есть лобби в парламенте — такие же невежды, которые их прикрывают. Они набирают кредитов, а кредиторы охотно дают под государственные гарантии. Потом эти же кредиторы шантажируют государство Украина: требуют повышения тарифов, цен и возврата кредитов. "Укрэнерго" фактически в дефолте. А нам рассказывают, что это "европейские реформы". На самом деле, это авантюра”, — пояснил народный депутат.

По его словам, к сожалению, в Верховной Раде 2019 года в составе "Слуги народа" значительное количество именно таких авантюристов. Политик объяснил, что у фракции есть определенное количество адекватных депутатов, но они в меньшинстве.

"Я думаю, что президент уже давно понял, кого он завел в парламент в 2019 году. Но что с ними сделать? Перевыборов нет, поэтому он пытается хотя бы достичь каких-либо решений", — отметил политик.

Нардеп отметил, что эта Верховная Рада в таком составе не отвечает вызовам сегодняшней Украины.

"Она не релевантна ситуации, не способна принимать кардинальные решения. Она может только подыгрывать правительству — и так оно и есть. Самостоятельно проводить нормальную государственную политику, реформацию — она не способна, прежде всего из-за монокоалиции", — резюмировал политик.

