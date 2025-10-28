У Раді відверто іронізують над Зеленським: як оцінили рішення президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт опалювального сезону. Народні депутати прокоментували заяву президента.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив: Зеленський заявив, що опалювальний сезон почнеться 28 жовтня.

“Дуже цікаво. Бо буквально минулого тижня я ставив це питання урядовцям на годині запитань в Раді та мені відповіли, що цим взагалі опікується місцева влада. А тепер вже Зеленський назначає, коли йому початись”, — зазначив політик.

Гончаренко іронічно зауважив, що нічого в нашій країні не може бути без волі великого лідера Володимира Олександровича.

“Якщо буде його воля — буде опалення. Якщо буде його воля — сонце зійде. Якщо буде його воля — буде електрика. Лише любов великого лідера до простих українців нас зігріває. Раніше якось опалювальний сезон починався без оголошення президентом. А зараз так. Країна мрій”, — підсумував політик.

Прокоментував рішення Зеленського і народний депутат України Олексій Кучеренко.

“Президент дав команду починати опалювальний сезон. Нарешті в країні зʼявився “Енергетичний комісар”, про якого я кажу вже три роки. Тепер хоч знаємо — хто і за що відповідає в країні. Може це і на краще”, — зауважив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що експерти прогнозували апокаліптичний сценарій для Києва. Киян попередили, що взимку в оселі буде температура в межах від +5 до +10 — залежно від погоди.

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що такі прогнози роблять для більшої медійності. Він зазначив, що не бачить жодної такої причини, щоб братися, стверджувати, що Київ може бути без тепла. Це дуже-дуже-дуже малоймовірний сценарій.



