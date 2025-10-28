У Раді відверто іронізують над Зеленським: як оцінили рішення президента

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт опалювального сезону. Народні депутати прокоментували заяву президента.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив: Зеленський заявив, що опалювальний сезон почнеться 28 жовтня.
Гончаренко іронічно зауважив, що нічого в нашій країні не може бути без волі великого лідера Володимира Олександровича.
Прокоментував рішення Зеленського і народний депутат України Олексій Кучеренко.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що експерти прогнозували апокаліптичний сценарій для Києва. Киян попередили, що взимку в оселі буде температура в межах від +5 до +10 — залежно від погоди.
Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що такі прогнози роблять для більшої медійності. Він зазначив, що не бачить жодної такої причини, щоб братися, стверджувати, що Київ може бути без тепла. Це дуже-дуже-дуже малоймовірний сценарій.