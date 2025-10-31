Нардепы снова иронизируют над Зеленским: "это мощные изменения"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Кабинете Министров Украины решили переименовать одно из министерств. В Верховной Раде не скрывают иронии – нардепы прокомментировали изменения.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины.
Гончаренко резюмировал, что вместо переименований лучше делом занялись.
Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила:
Народный депутат Ярослав Железняк также прокомментировал решение о переименовании.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте отопительного сезона. Народные депутаты прокомментировали заявление президента.
Народный депутат Алексей Гончаренко иронически заметил, что ничего в нашей стране не может быть без воли великого лидера Владимира Александровича. Прокомментировал решение Зеленского и народный депутат Украины Алексей Кучеренко.