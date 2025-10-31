Нардепы снова иронизируют над Зеленским: "это мощные изменения"

В Кабинете Министров Украины решили переименовать одно из министерств. В Верховной Раде не скрывают иронии – нардепы прокомментировали изменения.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины.

"Ну а вы понимаете, что дальше? Теперь необходимо еще несколько месяцев менять документы и снова запускать работу. Вообще это несчастное министерство во времена Зеленского переименовывают уже в 4-й раз! Никак не могут определиться", — отметил народный депутат.

Гончаренко резюмировал, что вместо переименований лучше делом занялись.

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила:

"Зе-реформы. Кабмин переименовал Министерство стратегических коммуникаций в Министерство культуры. Кажется, это 5 смена названия за последние 6 лет. Мощно".

Народный депутат Ярослав Железняк также прокомментировал решение о переименовании.

"Кабмин сменил название Министерства культуры и стратегических коммуникаций на…. Министерство культуры Украины... Но в Бюджете мы до сих пор выделяем 4 млрд грн на Минкульт на программу... "стратегические коммуникации". П-последовательность”, – отметил политик.

