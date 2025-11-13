Коррупционный скандал в Украине набирает обороты — народные депутаты требуют отставки Кабинета министров, критикуют президента Украины Владимира Зеленского. Президент отреагировал на разоблаченные коррупционные схемы, заявил, если есть обвинения, на них нужно отвечать. Однако этого, по мнению народных избранников, недостаточно.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко требует проверить связи Зеленского с Миндичем.

"Официально обратился к Генпрокурору и главе СБУ. Речь идет не просто о коррупции. Речь идет о системном влиянии гражданина Израиля Тимура Миндича на президента Украины. Из пленок НАБУ мы увидели: после звонка Миндича — Зеленский сразу звонил министрам. То есть иностранный бизнесмен оказал прямое влияние на решение президента”, — объяснил Гончаренко.

По его словам, Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности.

"По данным следствия, он контролировал не только энергетику, но и оборонную сферу — и оказал влияние даже на тогдашнего министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова. Поэтому это не очередная коррупционная история. Это уже вопрос возможной государственной измены и национальной безопасности", — отметил народный депутат.

Политик требует:

дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые сотрудничали с Миндичем;

проверить влияние Миндича на Зеленского;

выяснить возможные связи Миндича с российскими спецслужбами;

проверить, имел ли он доступ к государственной тайне.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что о масштабном коррупционном скандале, возникшем в Украине, известно уже далеко за пределами страны. Не сдерживает радости представитель МИД РФ Мария Захарова — прокомментировала ситуацию.



