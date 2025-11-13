Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Коррупционный скандал в Украине набирает обороты — народные депутаты требуют отставки Кабинета министров, критикуют президента Украины Владимира Зеленского. Президент отреагировал на разоблаченные коррупционные схемы, заявил, если есть обвинения, на них нужно отвечать. Однако этого, по мнению народных избранников, недостаточно.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко требует проверить связи Зеленского с Миндичем.
По его словам, Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности.
Политик требует:
дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые сотрудничали с Миндичем;
проверить влияние Миндича на Зеленского;
выяснить возможные связи Миндича с российскими спецслужбами;
проверить, имел ли он доступ к государственной тайне.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что о масштабном коррупционном скандале, возникшем в Украине, известно уже далеко за пределами страны. Не сдерживает радости представитель МИД РФ Мария Захарова — прокомментировала ситуацию.