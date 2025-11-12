Зеленський відреагував на масштабну корупцію в енергетиці: що заявив

В Україні триває розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. У ході розслідування “засвітилися" прізвища міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах.

“Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині”, — заявив він у відеозверненні.

Зеленський анонсував і рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України.

“Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, “руськіє” удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”, — зазначив президент України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.

Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Центр протидії корупції.

У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському.