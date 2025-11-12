Зеленський відреагував на масштабну корупцію в енергетиці: що заявив

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні триває розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. У ході розслідування “засвітилися" прізвища міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах.
Зеленський анонсував і рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.
Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Центр протидії корупції.
У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському.