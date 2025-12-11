Нардепы уже не скрывают проблем: перед каким выбором оказались украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы даже во время войны при условии обеспечения безопасности американскими и европейскими партнерами. В Раде объяснили, что ситуация очень сложная.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что во многих вопросах нужно наконец-то говорить правду. По его словам, в такой ситуации, которая есть сейчас, нельзя провести полноценные, демократические, объективные, прозрачные выборы. Однако, по его словам, если требует внешняя ситуация, и это требование — речь не просто о судьбе Зеленского. Политик объяснил, что вопрос стоит вообще о существовании и выживании страны, сохранении суверенитета, целостности, независимости.

"Возможно, политическая ситуация так сложится, что придется идти на какие-то выборы. Поскольку риторика, к сожалению, наших основных партнеров сходится с риторикой нашего основного врага. Наш основной враг в последние годы, заявлял, что власть в Украине нелегитимная и не с кем разговаривать о мире. Сегодня, по сути, так мы, по сути, так, мы, по сути, так. наши партнеры сегодняшние за океаном одновременно являются потенциальными партнерами нашего врага”, – объяснил политик.

Кучеренко отметил, что сегодня Украину "зажимают" не только американские, но и европейские политики настолько, что выбора особо нет.

"Поэтому в этой ситуации мы не будем выбирать между лучшим и самым лучшим выбором. Нет, совершенно другой у нас, к сожалению, будет выбор. Плохой и очень плохой. Вот именно в такой ситуации мы сегодня находимся", — пояснил политик.

