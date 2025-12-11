Нардепы уже не скрывают проблем: перед каким выбором оказались украинцы

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы даже во время войны при условии обеспечения безопасности американскими и европейскими партнерами. В Раде объяснили, что ситуация очень сложная.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Нардеп отметил, что во многих вопросах нужно наконец-то говорить правду. По его словам, в такой ситуации, которая есть сейчас, нельзя провести полноценные, демократические, объективные, прозрачные выборы. Однако, по его словам, если требует внешняя ситуация, и это требование — речь не просто о судьбе Зеленского. Политик объяснил, что вопрос стоит вообще о существовании и выживании страны, сохранении суверенитета, целостности, независимости.
Кучеренко отметил, что сегодня Украину "зажимают" не только американские, но и европейские политики настолько, что выбора особо нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что эксперты думают о решении Зеленского относительно выборов.