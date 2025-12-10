Зеленський не піде на вибори: чому президент затягуватиме рішення

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори в України. Портал “Коментарі” запитав у експертів, чи дійсно будуть вибори в Україні під час війни і що вони змінять для країни та фронту.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний аналітик Павло Нусс висловив думку, що виборів не буде. Це, за його словами, залишиться в площині політичних маневрів для зовнішньої аудиторії.

“Влада чудово розуміє: реальні вибори — це реальна конкуренція, а конкуренції вони бояться найбільше. За умов тотальної концентрації адмінресурсу в руках вузького кола людей навколо президента — говорити про демократичний процес просто смішно”, — зазначив співрозмовник “Коментарів”.

Експерт зазначив, що в теперішніх умовах вибори нічого не змінять ні для України, ні для фронту. Адже, як пояснив аналітик, вибори під час тотальної цензури не дадуть оновлення влади, не принесуть нової політичної відповідальності і не вплинуть на фронт.

“Поки в країні діє воєнний стан, мобілізація, закриті медіа та заляканий політикум — ніяких виборів бути не може. І Зеленський це прекрасно розуміє. Тому й продовжує робити заяви, а не реальні кроки. І останнє: реальних шансів перемогти у демократичний спосіб у Зеленського — немає. Тому статус-кво буде затягнуто”, — підсумував аналітик.

Політичний експерт Світлана Кушнір переконана, що після великих корупційних скандалів, тема переобрання, оновлення, очищення влади — це топтема серед українського суспільства. Однак, за словами Світлани Кушнір, технічно зараз Україна не готова до проведення виборів.

“Навіть ті вказівки, які надавалися Центральній виборчій комісії в кінці минулого року про оновлення даних Державного реєстру виборців, про оновлення даних за кількістю можливих точок розміщення виборчих дільниць, про безпекові питання, все це на сьогодні не підготовлено. Щобільше, в державному бюджеті не закладені видатки на проведення виборчої кампанії”, — зазначила співрозмовниця “Коментарів”.

Серед головних питань організації та проведення виборів експерт назвала безпекові.

“Як будуть голосувати, як забезпечити участь військових, особливо тих, хто на лінії бойового зіткнення. Звичайно, буде питання до Верховної Ради стосовно виділення коштів. Бюджетний комітет, уряд має знайти кошти на проведення виборчої кампанії. І, звичайно, рівність процесу, демократичність, прозорість передвиборчої кампанії, перебігу перегонів. Це все надзвичайно важливо”, — зазначила експертка.

За її словами, Україна має зробити перехід від звичайного демократичного укладу мирного часу до демократії з урахуванням безпекових питань. Можливо, як пояснила Світлана Кушнір, доведеться внести якісь певні зміни до нашого договору між суспільством і державою, адже ми ще тривалий час житимемо в умовах воєнної загрози.

“Перший тест на зрілість суспільства і на зрілість влади, яка має передати владу іншим, тим, кого обере народ, це будуть перші повоєнні вибори. Навіть якщо вони будуть під час війни, а вони вже будуть під час війни”, — зазначила експертка.

При цьому вона нагадала, що від 2014 року в Україні були проведені вибори президента, до Верховної Ради, органів місцевого самоврядування. Тож, за її словами, зараз потрібно підійти до організації виборчого процесу з більшою концентрацією на безпекових питаннях.

“А суспільство вже готове ставити свої оцінки тим політикам, які керували останні шість років державою. І не тільки тим, хто керував, а тим, хто був в опозиції”, — підсумувала вона.

