У Раді заявили про історичне рішення щодо російської мови: подробиці

У середу, 3 грудня Верховна Рада ухвалила історичне рішення — проголосувала зміни до деяких законів у зв'язку з уточненням перекладу Хартії регіональних та міноритарних мов.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Про це повідомила народна депутатка Софія Федина. За її словами, російська мова нарешті виключена з переліку мов, які потребують особливого захисту в Україні.

“Нагадаю: попередній свідомо спотворення промосковськими силами переклад Хартії фактично змінив її зміст як міжнародного документа. Україну не лише примушували захищати московську мову, як мову меншини, ба більше — це стало зручним інструментом політичних маніпуляцій, спрямованих проти статусу української мови як єдиної державної”, — пояснила вона.

За словами народної депутатки, сьогодні парламент ухвалив закон, що приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

“Захист отримують мови, яким реально загрожує зникнення. Московської в цьому переліку немає і не мало бути. Її місце в пеклі”, — резюмувала народна депутатка.

