У Раді заявили про історичне рішення щодо російської мови: подробиці

Кречмаровская Наталия
У середу, 3 грудня Верховна Рада ухвалила історичне рішення — проголосувала зміни до деяких законів у зв'язку з уточненням перекладу Хартії регіональних та міноритарних мов.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про це повідомила народна депутатка Софія Федина. За її словами, російська мова нарешті виключена з переліку мов, які потребують особливого захисту в Україні.
За словами народної депутатки, сьогодні парламент ухвалив закон, що приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді 3 грудня ухвалили Державний бюджет на 2026 рік. При цьому частина народних обранців відверто критикувала норми головного кошторису країни — політики заявляли, що не будуть підтримувати проєкт бюджету.
Наголошували на необхідності збільшити фінансове забезпечення військових, спрямувати більше коштів на оборону, вилучити видатки на телемарафон, “Національний кешбек”, “вовину тисячу” тощо. При цьому додати собі виплат на 2026 рік народні депутати не забули.