Нардепы уже не подбирают слова: "Верховная Рада дружно в очередной раз поела де**ма"

Кречмаровская Наталия
В среду, 3 декабря, народные депутаты среди других решений увеличили себе выплаты на 2026 год. Это вызвало волну критики. Особенно непонятным это решение стало для военных, ведь денег на увеличение финансового обеспечения защитников Украины не нашли. В Раде тоже начали критиковать это решение.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Черный высказался против увеличения выплат и призвал отменить решение.
Сообщил, что сам не имел и не нуждается в увеличении этих выплат. Заверил, что этот вопрос обсуждался на заседании фракции, однако он был против.
Нардеп пообещал, что дополнительные выплаты будет направлять на "силы обороны Украины в виде донатов и закупки всего необходимого для фронта". И призвал нардепов также направлять полученные средства в армию.
