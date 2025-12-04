Нардепы уже не подбирают слова: "Верховная Рада дружно в очередной раз поела де**ма"

В среду, 3 декабря, народные депутаты среди других решений увеличили себе выплаты на 2026 год. Это вызвало волну критики. Особенно непонятным это решение стало для военных, ведь денег на увеличение финансового обеспечения защитников Украины не нашли. В Раде тоже начали критиковать это решение.

Народный депутат Дмитрий Черный высказался против увеличения выплат и призвал отменить решение.

"Верховная Рада дружно в очередной раз поела дерьма. И это правда, какой бы неприятной она ни была. Речь идет о вчерашнем увеличении выплат на исполнение депутатских полномочий. Давайте честно, это касается абсолютно всех. И тех, кто был "за", и тех, кто был "против", и тех, кто был инициатором этой правки, и даже тех, кто знал о ней и молчал и договорился ее не сбивать. Потому что выплата будет распространяться на абсолютно всех (!) депутатов без исключения, даже тех, кто это решение не поддерживал. Повышение должно быть отменено!”, — отметил он.

Сообщил, что сам не имел и не нуждается в увеличении этих выплат. Заверил, что этот вопрос обсуждался на заседании фракции, однако он был против.

"Потому что откровенно говоря — это пзда! Именно поэтому, понимая, что отдельно этот вопрос не залетит, инициаторы и авторы его сознательно зашили в бюджет, поставив всех на растяжку", — пояснил политик.

Нардеп пообещал, что дополнительные выплаты будет направлять на "силы обороны Украины в виде донатов и закупки всего необходимого для фронта". И призвал нардепов также направлять полученные средства в армию.

