Нардепи шоковані: Зеленський завів у Раду та призначив на посади багато зрадників

Народні депутати не приховують критичних оцінок щодо рішень президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Софія Федина зазначила: ні для кого не секрет, що Зеленський позаводив у Верховну Раду цілу купу зрадників, ждунів та відвертих агентів Кремля.

“Маємо вже третього слугу-нардепа, звинуваченого у держзраді — Євгена Шевченка. Йому інкримінують державну зраду, колабораціонізм і шахрайство на 14,5 млн грн. Шевченка обрали у Запорізькій області від “Слуги народу”. Якби не Зеленський – у Верховній Раді його б не було”, — пояснила народна депутатка.

Нардепка нагадала, що це вже третій депутат “Слуги народу”, обвинувачений у державній зраді:

Олександр Дубинський — вже постає перед судом.

Олександр Ковальов — зрадив Україну, співпрацював з окупантами, ліквідований у 2022 році.

Євген Шевченко — новий фігурант справи.

До переліку потенційних зрадників, за її словами, можна додати, як мінімум, ще двох:

Максим Бужанський — постійно атакує українську мову, розносить кремлівські наративи

Артем Дмитрук — після втечі з України з’являється у московських пропагандистів і займається інформаційною війною проти України.

“Ще тут можна згадати призначення Зеленським цілої когорти зрадників у різні правоохоронні структури, які допомагали РФ у повномасштабному вторгненні”, — зауважила народна депутатка.

