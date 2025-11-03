logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Нардепи шоковані: Зеленський завів у Раду та призначив на посади багато зрадників
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи шоковані: Зеленський завів у Раду та призначив на посади багато зрадників

Народна депутатка Федина про рішення президента України Володимира Зеленського

3 листопада 2025, 20:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати не приховують критичних оцінок щодо рішень президента України Володимира Зеленського.

Нардепи шоковані: Зеленський завів у Раду та призначив на посади багато зрадників

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Софія Федина зазначила: ні для кого не секрет, що Зеленський позаводив у Верховну Раду цілу купу зрадників, ждунів та відвертих агентів Кремля. 

“Маємо вже третього слугу-нардепа, звинуваченого у держзраді — Євгена Шевченка. Йому інкримінують державну зраду, колабораціонізм і шахрайство на 14,5 млн грн. Шевченка обрали у Запорізькій області від “Слуги народу”. Якби не Зеленський – у Верховній Раді його б не було”, — пояснила народна депутатка. 

Нардепка нагадала, що це вже третій депутат “Слуги народу”, обвинувачений у державній зраді:

  • Олександр Дубинський — вже постає перед судом.

  • Олександр Ковальов — зрадив Україну, співпрацював з окупантами, ліквідований у 2022 році.

  • Євген Шевченко — новий фігурант справи.

До переліку потенційних зрадників, за її словами, можна додати, як мінімум, ще двох:

  • Максим Бужанський — постійно атакує українську мову, розносить кремлівські наративи

  • Артем Дмитрук — після втечі з України з’являється у московських пропагандистів і займається інформаційною війною проти України. 

“Ще тут можна згадати призначення Зеленським цілої когорти зрадників у різні правоохоронні структури, які допомагали РФ у повномасштабному вторгненні”, — зауважила народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями президент України Володимир Зеленський анонсував нову соціальну допомогу кожному українцю — 3000 безплатних кілометрів від “Укрзалізниці”. У Раді різко розкритикували таку ініціативу.




Джерело: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13658
