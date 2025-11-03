Нардепи шоковані: Зеленський завів у Раду та призначив на посади багато зрадників

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народні депутати не приховують критичних оцінок щодо рішень президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка України Софія Федина зазначила: ні для кого не секрет, що Зеленський позаводив у Верховну Раду цілу купу зрадників, ждунів та відвертих агентів Кремля.
Нардепка нагадала, що це вже третій депутат “Слуги народу”, обвинувачений у державній зраді:
Олександр Дубинський — вже постає перед судом.
Олександр Ковальов — зрадив Україну, співпрацював з окупантами, ліквідований у 2022 році.
Євген Шевченко — новий фігурант справи.
До переліку потенційних зрадників, за її словами, можна додати, як мінімум, ще двох:
Максим Бужанський — постійно атакує українську мову, розносить кремлівські наративи
Артем Дмитрук — після втечі з України з’являється у московських пропагандистів і займається інформаційною війною проти України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями президент України Володимир Зеленський анонсував нову соціальну допомогу кожному українцю — 3000 безплатних кілометрів від “Укрзалізниці”. У Раді різко розкритикували таку ініціативу.