Кречмаровская Наталия
Народные депутаты не скрывают критических оценок относительно решений президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины София Федина отметила: ни для кого не секрет, что Зеленский заводил в Верховную Раду целую кучу предателей, ждунов и откровенных агентов Кремля.
Нардепка напомнила, что это уже третий депутат "Слуги народа", обвиняемый в государственной измене:
Александр Дубинский — уже предстает перед судом.
Александр Ковалев — изменил Украине, сотрудничал с оккупантами, ликвидирован в 2022 году.
Евгений Шевченко — новый фигурант дела.
К перечню потенциальных предателей, по ее словам, можно добавить, как минимум, еще двоих:
Максим Бужанский — постоянно атакует украинский язык, разносит кремлевские нарративы
Артем Дмитрук — после побега из Украины появляется у московских пропагандистов и занимается информационной войной против Украины.
