Политика Украины 2025
Нардепы шокированы: Зеленский завел в Раду и назначил на должности много предателей

Народная депутат Федина о решении президента Украины Владимира Зеленского

3 ноября 2025, 20:23
Автор:
Кречмаровская Наталия

Народные депутаты не скрывают критических оценок относительно решений президента Украины Владимира Зеленского.

Нардепы шокированы: Зеленский завел в Раду и назначил на должности много предателей

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины София Федина отметила: ни для кого не секрет, что Зеленский заводил в Верховную Раду целую кучу предателей, ждунов и откровенных агентов Кремля.

"Имеем уже третьего слугу-нардепа, обвиненного в госизмене — Евгения Шевченко. Ему инкриминируют государственную измену, коллаборационизм и мошенничество на 14,5 млн грн. Шевченко избрали в Запорожской области от "Слуги народа". Если бы не Зеленский – в Верховной Раде его не было бы”, — объяснила народная депутат.

Нардепка напомнила, что это уже третий депутат "Слуги народа", обвиняемый в государственной измене:

  • Александр Дубинский — уже предстает перед судом.

  • Александр Ковалев — изменил Украине, сотрудничал с оккупантами, ликвидирован в 2022 году.

  • Евгений Шевченко — новый фигурант дела.

К перечню потенциальных предателей, по ее словам, можно добавить, как минимум, еще двоих:

  • Максим Бужанский — постоянно атакует украинский язык, разносит кремлевские нарративы

  • Артем Дмитрук — после побега из Украины появляется у московских пропагандистов и занимается информационной войной против Украины.

"Еще здесь можно упомянуть назначение Зеленским целой когорты предателей в разные правоохранительные структуры, которые помогали РФ в полномасштабном вторжении", — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую социальную помощь каждому украинцу — 3000 бесплатных километров от "Укрзализныци". В Раде резко раскритиковали такую инициативу.




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13658
