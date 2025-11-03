Народные депутаты не скрывают критических оценок относительно решений президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины София Федина отметила: ни для кого не секрет, что Зеленский заводил в Верховную Раду целую кучу предателей, ждунов и откровенных агентов Кремля.

"Имеем уже третьего слугу-нардепа, обвиненного в госизмене — Евгения Шевченко. Ему инкриминируют государственную измену, коллаборационизм и мошенничество на 14,5 млн грн. Шевченко избрали в Запорожской области от "Слуги народа". Если бы не Зеленский – в Верховной Раде его не было бы”, — объяснила народная депутат.

Нардепка напомнила, что это уже третий депутат "Слуги народа", обвиняемый в государственной измене:

Александр Дубинский — уже предстает перед судом.

Александр Ковалев — изменил Украине, сотрудничал с оккупантами, ликвидирован в 2022 году.

Евгений Шевченко — новый фигурант дела.

К перечню потенциальных предателей, по ее словам, можно добавить, как минимум, еще двоих:

Максим Бужанский — постоянно атакует украинский язык, разносит кремлевские нарративы

Артем Дмитрук — после побега из Украины появляется у московских пропагандистов и занимается информационной войной против Украины.

"Еще здесь можно упомянуть назначение Зеленским целой когорты предателей в разные правоохранительные структуры, которые помогали РФ в полномасштабном вторжении", — отметила народная депутат.

