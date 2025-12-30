Нардепы-прогульщики: кто за год ни разу не появился в Верховной Раде

Общественное движение "Честно" обнародовало антирейтинг прогульщиков Верховной Рады за 2025 год. В него попали 13 народных депутатов, которые в течение всего года не появились в парламенте ни разу.

Нардепы-прогульщики 2025 года. Фото из открытых источников

По данным "Честно", среди абсолютных прогульщиков есть находящиеся под стражей парламентарии. Речь идет о бывших депутатах от фракции "Слуга народа" Александре Дубинском и Евгении Шевченко, которые находятся в СИЗО. В этот же список вошли бывшие представители запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Александр Пономарев и Федор Христенко.

Отдельную категорию составляют беглые депутаты. Ни разу в стенах Верховной Рады в 2025 году не появились Сергей Шахов, Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук и Андрей Одарченко. Все они находятся за пределами Украины и официально объявлены в розыск. Аналогичная ситуация и с Александром Куницким, который больше года не возвращается из заграничной "командировки".

В списке тех, кто системно игнорирует работу парламента, остаются и депутаты, отсутствие которых уже стало привычным. В частности, речь идет о бизнес-партнере Игоре Коломойском, лидере партии "За будущее" Игоре Палице, а также представительнице "Батькивщины" Анжелике Лабунской. Оба годами возглавляют рейтинги прогульщиков, не демонстрируя изменений в посещаемости.

В этом году в список абсолютных прогульщиков попал и депутат от "Слуги народа" Олег Тарасов. Если раньше он демонстрировал стабильное присутствие в парламенте, то с начала 2025 полностью прекратил посещение заседаний, получив показатель 100% пропусков.

Нардепы-прогульщики 2025 года

Кроме 13 депутатов с нулевой посещаемостью еще столько же парламентариев в течение года появлялись в Верховной Раде лишь эпизодически. Среди них Вадим Столар (ОПЗЖ), пропустивший 95% голосований, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с показателем около 75%, а также глава партии "Голос" Кира Рудык, которая отсутствовала более чем на 60% голосований. В эту же группу вошли Степан Ивахов ("За будущее"), депутат "Батькивщины" Людмила Буймистер и Леся Василенко из "Голоса".

В то же время аналитики "Честно" фиксируют и негативную динамику среди представителей монобольшинства. С начала года значительно снизили свое присутствие в парламенте "Слуги народа" Анастасия Ляшенко и Александр Кабанов. Больше заседаний начал пропускать и Сергей Лабазюк из группы "За будущее", фигурирующий в расследовании НАБУ по поводу вероятной попытки подкупа чиновников в сфере восстановления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге нардепов-прогульщиков 2024 года.

Также "Комментарии" писали о том, сколько в Верховной Раде работает "зашкваренных" депутатов.