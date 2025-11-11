Нардепи не припиняють кепкувати над Зеленським: розповіли про реакцію Офісу президента на “плівки Міндіча”

Другий день українське інформаційне поле вирує новинами про розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній та, як виявилося, в оборонній сферах. Ймовірно одним із головних учасників схеми є Тимур Міндіч. Його називають одним з близьких друзів президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Верховній Раді не припиняють кепкувати із Зеленського та його команди. Народний депутат України Ярослав Железняк поділився “дуже важливою інформацією, яку перевірив з чотирьох дуже надійних і незалежних між собою джерел”.

За його словами, за результатами всього вчорашнього дня, доповідей правоохоронців (ті що ручні), спілкування з командою — станом на ранок Президентом та Офісом прийняте рішення:

- тримати і далі всіх згаданих людей на плівках, включно з Галущенко та Гринчук, на посадах;

- мінімально коментувати і максимально гасити скандал через свої ЗМІ та Telegram;

- в разі питання говорити, що “не перешкоджають розслідуванню” і суд розбереться… ну через пару років. А поки нехай все працює.

Саме таку поведінку, за словами народного депутата, буде тримати і Уряд, на чолі зі Свириденко.

“Проблема для Офісу та Уряду, що вони реально ще не розуміють — що люди, які сидять по 10-12 годин ВЖЕ без світла, чудово все бачать, що буде далі, коли випливуть нові подробиці. Але це якийсь треш. Реально, просто якась паралельна реальність”, — підсумував Железняк.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні розгорається скандал через масштабну корупційну схему в енергетичній сфері України. Чимало критики було спрямовано у бік президента України Володимира Зеленського. Народний депутат України Олексій Гончаренко поділився своїми думками, чому та коли змінився Зеленський.



