Нардепы не прекращают насмехаться над Зеленским: рассказали о реакции Офиса президента на "пленки Миндича"

Второй день украинское информационное поле бушует новостями о расследовании масштабной коррупционной схемы в энергетической и, как оказалось, в оборонной сферах. Вероятно, одним из главных участников схемы является Тимур Миндич. Его называют одним из близких друзей президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Верховной Раде не перестают насмехаться над Зеленским и его командой. Народный депутат Украины Ярослав Железняк поделился "очень важной информацией, которую проверил из четырех очень надежных и независимых между собой источников".

По его словам, по результатам всего вчерашнего дня, докладов правоохранителей (те, что ручные), общение с командой — по состоянию на утро Президентом и Офисом принято решение:

- держать и дальше всех упомянутых людей на пленках, включая Галущенко и Гринчук, на должностях;

- минимально комментировать и максимально гасить скандал через свои СМИ и Telegram;

- в случае вопроса говорить, что "не препятствуют расследованию" и суд разберется… ну через пару лет. А пока пускай все работает.

Именно такое поведение, по словам народного депутата, будет держать и Правительство во главе со Свириденко.

"Проблема для Офиса и Правительства, что они реально еще не понимают — что люди, которые УЖЕ сидят по 10-12 часов без света, прекрасно все видят, что будет дальше, когда выплывут новые подробности. Но это какой-то трэш. Реально, просто параллельная реальность", — подытожил Железняк.

