Нардепи уже не стримуються: розповіли про справжні наміри Зеленського у владі

В Україні розгорається скандал через масштабну корупційну схему в енергетичній сфері України. Чимало критики було спрямовано у бік президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко поділився своїми думками, чому та коли змінився Зеленський..

“Невже Зеленський може ось так красти на енергетиці під час війни? Часто бачу ось таке питання в коментарях і у навіть своїх знайомих”, — зазначив він.

Політик пояснив, що Зеленський, як персонаж, знайомий всім з 2000-х. Він, за словами Гончаренка, переміг в президентській кампанії на тій основі, що він товариш кожного з нас. Більшість українців проводили з Зеленським всі свої вихідні. Ходили в кінотеатр, слухали його інтервʼю, співали пісні разом на “95 кварталі”.

“І як же так, що ось ТОЙ Володимир Зеленський став ЦИМ Зеленським? Який краде на енергетиці, на ракетах, на БПЛА, на армії? Як же так, ТОЙ Зеленський, став ЦИМ Зеленським, який кришує побиття людей ТЦК? Який своїм дозволяє тікати за кордон, а інших тримає у вʼязниці? Як ЦЕ сталось? Я сам довго думав про це. І у мене є одна гіпотеза, яка в принципі підтверджується”, — зазначив політик.

За його словами, коли Зеленський прийшов до влади, то уявляв собі владу такою, як в серіалі “Слуга народу”. Гончаренко нагадав, що всі персонажі там були цинічними, і лише Голобородько — добрий та чесний.

Нардеп зазначив, що це уявлення про владу, як про те, що тут сидять люди та домовляються про розподіл держави, сміються над простими людьми та говорять лише про те, щоб побудувати собі дачу, воно не просто сформувало Зеленського. Це, за словами Гончаренка, було єдиним прагненням Зеленського.

“Продати землю? Ізі. Красти на ремонтах доріг? Так всі роблять. Забрати у когось приватну власність? Ну а чому ні? Я ж президент. Все це було не так помітно до війни, але натяки були”, — пояснив Гончаренко.

“Розквіт персонажа”, за словами народного депутата, стався під час війни. Він навів чимало прикладів, що характеризують “розквіт” Зеленського”:

Коли вивозили дітей-сиріт в останній день з Донецької області. Адже тримали їх там, щоб не подумали, що ми готуємось до війни і не було паніки.

Коли збирали гроші на “Охматдит” і так і не почали його ремонтувати.

Коли на вулицях вбивають твоїх же громадян, а ти мовчиш і навпаки кришуєш це.

Коли ракетну програму ти віддаєш своєму найкращому другу і просто немає ракет вже 4 роки.

Коли твій найкращий друг краде гроші на захисті енергетики та потім вся країна сидить без світла.

Коли мільйон солдатів та офіцерів сидять вже на позиціях 4 рік війни та ти їх не відпускаєш, бо відпустиш після перемоги. Водночас твій друг спокійно виїжджає з країни та живе своє найкраще життя.

“Все це не тому, що ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ЗНАЄ І ВІН ХОРОШИЙ. Все це тому, що ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАЄ І ВІН ТАК СПРИЙМАЄ СВОЮ ВЛАДУ. І коли ми себе питаємо: як ТОЙ Зеленський міг стати ЦИМ Зеленським. Маємо розуміти, що ТОГО Зеленського ніколи не було. Є лише ЦЕЙ. І ЦЕЙ Зеленський — крадій, хабарник, корупціонер та брехун”, — резюмував Гончаренко.

