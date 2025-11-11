Нардепи уже не стримуються: розповіли про справжні наміри Зеленського у владі

Рубрики
В Україні розгорається скандал через масштабну корупційну схему в енергетичній сфері України. Чимало критики було спрямовано у бік президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко поділився своїми думками, чому та коли змінився Зеленський..
Політик пояснив, що Зеленський, як персонаж, знайомий всім з 2000-х. Він, за словами Гончаренка, переміг в президентській кампанії на тій основі, що він товариш кожного з нас. Більшість українців проводили з Зеленським всі свої вихідні. Ходили в кінотеатр, слухали його інтервʼю, співали пісні разом на “95 кварталі”.
За його словами, коли Зеленський прийшов до влади, то уявляв собі владу такою, як в серіалі “Слуга народу”. Гончаренко нагадав, що всі персонажі там були цинічними, і лише Голобородько — добрий та чесний.
Нардеп зазначив, що це уявлення про владу, як про те, що тут сидять люди та домовляються про розподіл держави, сміються над простими людьми та говорять лише про те, щоб побудувати собі дачу, воно не просто сформувало Зеленського. Це, за словами Гончаренка, було єдиним прагненням Зеленського.
“Розквіт персонажа”, за словами народного депутата, стався під час війни. Він навів чимало прикладів, що характеризують “розквіт” Зеленського”:
Коли вивозили дітей-сиріт в останній день з Донецької області. Адже тримали їх там, щоб не подумали, що ми готуємось до війни і не було паніки.
Коли збирали гроші на “Охматдит” і так і не почали його ремонтувати.
Коли на вулицях вбивають твоїх же громадян, а ти мовчиш і навпаки кришуєш це.
Коли ракетну програму ти віддаєш своєму найкращому другу і просто немає ракет вже 4 роки.
Коли твій найкращий друг краде гроші на захисті енергетики та потім вся країна сидить без світла.
Коли мільйон солдатів та офіцерів сидять вже на позиціях 4 рік війни та ти їх не відпускаєш, бо відпустиш після перемоги. Водночас твій друг спокійно виїжджає з країни та живе своє найкраще життя.
