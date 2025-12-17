Нардепи хапаються за голову: до чого призвела безвідповідальність влади

У Верховній Раді заявляють, що державний борг України — колосальний. При цьому вказують, що такі зобов’язання виникли не тільки через війну, а й через “прості рішення”. Виправити ситуацію можна було ще у 2022 році.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що сукупні зобов’язання України вже перевищили 100% ВВП. За його словами, це означає, що країна заборгувала більше, ніж виробляє за рік. Кожен громадянин, який сьогодні живе в Україні, підкреслив політик, винен понад 8 тисяч доларів — у мирний час такі показники означали б дефолт.

“За час повномасштабного вторгнення державний борг збільшився удвічі. Але його різке зростання — це не лише наслідок війни. Це також управлінські помилки, неефективне використання ресурсів і корупція. А ще — влада нічого не зробила, аби полегшити борговий тягар тоді, коли це ще було можливо”, — наголосив народний депутат.

За його словами, нардепи наполягали ще навесні 2022 року наполягали, щоб Міністерство фінансів, розпочало переговори про реструктуризацію боргу. Це нормальна світова практика, пояснив політик, перегляд умов кредитування, зменшення відсотків, подовження термінів або списання частини боргу, коли країна опинилася в складних умовах.

“Але цією можливістю уряд так і не скористався. Він обрав “простіший” шлях — перекласти відповідальність на людей, постійно підвищуючи існуючі податки та вигадуючи нові!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати наголосили на необхідності ухвалення критично важливих рішень.