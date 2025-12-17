logo

BTC/USD

86933

ETH/USD

2926.98

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Нардепы хватаются за голову: к чему привела безответственность власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы хватаются за голову: к чему привела безответственность власти

Народный депутат Разумков указал на последствия "простых решений" правительства

17 декабря 2025, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде заявляют, что государственный долг Украины – колоссальный. При этом указывают, что такие обязательства возникли не только из-за войны, но и из-за "простых решений". Исправить ситуацию можно было еще в 2022 году.

Нардепы хватаются за голову: к чему привела безответственность власти

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что совокупные обязательства Украины уже превысили 100% ВВП. По его словам, это означает, что страна должна больше, чем производит за год. Каждый гражданин, который сегодня живет в Украине, подчеркнул политик, должен более 8 тысяч долларов — в мирное время такие показатели означали бы дефолт.

"За время полномасштабного вторжения государственный долг увеличился вдвое. Но его резкий рост — это не только следствие войны. Это также управленческие ошибки, неэффективное использование ресурсов и коррупция. А еще — власть ничего не сделала, чтобы облегчить долговое бремя тогда, когда это еще было возможно", — подчеркнул народный долг.

По его словам, нардепы настаивали еще весной 2022 года, чтобы Министерство финансов начало переговоры о реструктуризации долга. Это нормальная мировая практика, объяснил политик, пересмотр условий кредитования, уменьшение процентов, продление сроков или списание части долга, когда страна оказалась в сложных условиях.

"Но этой возможностью правительство так и не воспользовалось. Оно избрало "более простой" путь — переложить ответственность на людей, постоянно повышая существующие налоги и придумывая новые!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты отметили необходимость принятия критически важных решений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4576
Теги:

Новости

Все новости