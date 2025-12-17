Нардепы хватаются за голову: к чему привела безответственность власти

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде заявляют, что государственный долг Украины – колоссальный. При этом указывают, что такие обязательства возникли не только из-за войны, но и из-за "простых решений". Исправить ситуацию можно было еще в 2022 году.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что совокупные обязательства Украины уже превысили 100% ВВП. По его словам, это означает, что страна должна больше, чем производит за год. Каждый гражданин, который сегодня живет в Украине, подчеркнул политик, должен более 8 тысяч долларов — в мирное время такие показатели означали бы дефолт.
По его словам, нардепы настаивали еще весной 2022 года, чтобы Министерство финансов начало переговоры о реструктуризации долга. Это нормальная мировая практика, объяснил политик, пересмотр условий кредитования, уменьшение процентов, продление сроков или списание части долга, когда страна оказалась в сложных условиях.
