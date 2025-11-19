Нардепы больше не хотят работать "под диктовку" Зеленского: почему бунтуют "Слуги народа"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Во фракции "Слуги народа" назревает бунт – народные избранники после громкого коррупционного скандала заявили свою позицию. Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко объяснил, что фракция не будет работать как раньше, причина тому — коррупционный скандал.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Нардеп Яременко прокомментировал ситуацию внутри фракции, подчеркнув, что в условиях глубокого политического кризиса простой очистки от коррупционных элементов будет недостаточно, пишет издание “Киев.24”.
Народный депутат отметил, что Украина переживает глубокий политический кризис – он многослойный. И, по его словам, мало просто избавиться от тех элементов организованной преступной группировки, которые обнаружила НАБУ, и тех, которые пока еще не обнаружены.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пояснил, что происходит во фракции. Он напомнил, что Верховная Рада уволила скомпрометированных членов правительства.