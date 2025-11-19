logo

Политика Украины 2025 Нардепы больше не хотят работать "под диктовку" Зеленского: почему бунтуют "Слуги народа"
Нардепы больше не хотят работать "под диктовку" Зеленского: почему бунтуют "Слуги народа"

Народный депутат Яременко рассказал, что депутаты настроены на дискуссию с президентом Владимиром Зеленским

19 ноября 2025, 19:11
Кречмаровская Наталия

Во фракции "Слуги народа" назревает бунт – народные избранники после громкого коррупционного скандала заявили свою позицию. Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко объяснил, что фракция не будет работать как раньше, причина тому — коррупционный скандал.

Нардепы больше не хотят работать "под диктовку" Зеленского: почему бунтуют "Слуги народа"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Нардеп Яременко прокомментировал ситуацию внутри фракции, подчеркнув, что в условиях глубокого политического кризиса простой очистки от коррупционных элементов будет недостаточно, пишет издание “Киев.24”.

"Несколько депутатов уже сказали (свою позицию, — ред.). Это и есть наша заготовка к завтрашней встрече. То есть, очевидно, учитывая все то, что мы узнали в последнее время, трудно надеяться, что фракция будет проходить в том формате, к которому большинство народных депутатов привыкли. "Президент говорит, все слушают, записывают и записывают.

Народный депутат отметил, что Украина переживает глубокий политический кризис – он многослойный. И, по его словам, мало просто избавиться от тех элементов организованной преступной группировки, которые обнаружила НАБУ, и тех, которые пока еще не обнаружены.

"Нужно гораздо большие, более широкие политические шаги, для того чтобы попытаться восстановить доверие к власти в условиях, когда выборы невозможны. Поэтому мы говорим о более широком политическом контексте и хотим, чтобы дискуссия шла именно в этом направлении", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пояснил, что происходит во фракции. Он напомнил, что Верховная Рада уволила скомпрометированных членов правительства.




Источник: https://t.me/kyivtv/112264
