Нардепи б'ють на сполох: у Раді зареєстрували новий скандальний законопроєкт
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи б'ють на сполох: у Раді зареєстрували новий скандальний законопроєкт

Гончаренко та Безугла назвали законопроєкт, яким в Україні влада хоче посилити цензуру

24 вересня 2025, 15:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні знову розгорається скандал щодо запропонованого законопроєкту. 

Нардепи б'ють на сполох: у Раді зареєстрували новий скандальний законопроєкт

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що в Раду подали ганебний законопроєкт №14057, який посилює цензуру.

“Ну що, у нас спочатку була атака на НАБУ, а тепер атака на журналістів?”, — зазначив він. 

Серед норм у проєкті закону, за словами політика, є наступні: 

1.  Якщо інформація не закріплена в судовому вироку, то її не можна публікувати.

“Розшифровую: якщо корупціонера судять за корупцію, то журналісту не можна про це писати, поки корупціонера не засудять. Тим часом суди можуть тривати не один місяць”, — зазначив політик. 

2.  Зʼявляється “право на забуття”. Тобто можуть прибирати будь-яку інформацію, яка є неактуальною або втратила суспільний інтерес.

“Розшифровую: якщо про корупціонера не будуть писати постійно, то його адвокати будуть мати змогу довести, що інформація про їх вчинки вже не актуальна. І змусять її видаляти”, — пояснив народний депутат.

І, за його словами, це тільки основні моменти.

“Схоже на закручування гайок. Щоб журналісти не писали “зайвого”. Або… щоб не робили статті про Дмитра Литвина, який почитав текст про себе у NV і дуже образився”, — підсумував нардеп. 

Народна депутатка Маряна Безугла також акцентувала увагу на цьому законопроєкті. 

За її словами, законопроєкт 14057 — це ще одна спроба введення цензури. 

“Але в мене більше викликає подив, що автори — керівництво ВРУ (Стефанчук, Корнієнко, Кондратюк), брат Стефанчука і Камельчук (останній називав COVID-19 видуманим і підтримував ідею відновлення подачі води в Крим). Як він опинився у компанії трьох шановних керівників Верховної Ради? Чому вони подали ТАКИЙ законопроєкт? Якась суцільна детективна історія. Не можна голосувати”, — зазначила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що у Раді критикують Зеленського.




Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=24778006005145303&id=100000877390037&rdid=Vt5A2iN0ppCAbKvh#
