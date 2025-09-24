Нардепы бьют тревогу: в Раде зарегистрировали новый скандальный законопроект

В Украине снова разгорается скандал относительно предложенного законопроекта.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в Раду подали позорный законопроект №14057, усиливающий цензуру.

"Ну что, у нас сначала была атака на НАБУ, а теперь атака на журналистов?" — отметил он.

Среди норм в проекте закона, по словам политика, есть следующие:

1. Если информация не закреплена в судебном приговоре, ее нельзя публиковать.

"Расшифровываю: если коррупционера судят за коррупцию, то журналисту нельзя об этом писать, пока коррупционера не осудят. Между тем, суды могут длиться не один месяц", — отметил политик.

2. Появляется "право на забвение". То есть могут убирать любую информацию, которая неактуальна или потеряла общественный интерес.

"Расшифровываю: если о коррупционере не будут писать постоянно, то его адвокаты смогут доказать, что информация об их поступках уже не актуальна. И заставят ее удалять", — пояснил народный депутат.

И, по его словам, это только главные моменты.

"Похоже на закручивание гаек. Чтобы журналисты не писали "лишнего". Или… чтобы не делали статьи о Дмитрии Литвине, который почитал текст о себе в NV и очень обиделся", — подытожил нардеп.

Народная депутат Марьяна Безуглая также акцентировала внимание на этом законопроекте.

По ее словам, законопроект 14057 – это еще одна попытка введения цензуры.

"Но у меня больше вызывает удивление, что авторы — руководство ВРУ (Стефанчук, Корниенко, Кондратюк), брат Стефанчука и Камельчук (последний называл COVID-19 выдуманным и поддерживал идею возобновления подачи воды в Крым). Как он оказался в компании трех уважаемых руководителей Верховной Рады? Почему они представили ТАКОЙ законопроект? Какая-то сплошная детективная история. Нельзя голосовать”, – отметила она.

