“Це вже не європейський, а російський сценарій”: за що в Раді розкритикували Зеленського

Кречмаровская Наталия
Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами фракції “Слуга народу” було чимало припущень, що президент монополізує владу. Про це писали і західні медіа.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував побоювання щодо монополізації влади та нагадав про обіцянку Зеленського. Він підкреслив, що провідні світові медіа — зокрема Politico та The Economist — вже пишуть про тенденцію до монополізації влади в Україні. За його словами, не секрет, що Зеленський хоче йти на другий президентський термін.
При цьому додав, що не звинувачує президента у тому, що “він там узурпував владу”, пояснив, що в Україні фізично не може бути виборів.
