Головна Новини Політика України 2025 "Це вже не європейський, а російський сценарій": за що в Раді розкритикували Зеленського
НОВИНИ

“Це вже не європейський, а російський сценарій”: за що в Раді розкритикували Зеленського

Гончаренко вважає неправильним бажання Зеленського балотуватися на другий термін

24 вересня 2025, 14:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами фракції “Слуга народу” було чимало припущень, що президент монополізує владу. Про це писали і західні медіа. 

“Це вже не європейський, а російський сценарій”: за що в Раді розкритикували Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував побоювання щодо монополізації влади та нагадав про обіцянку Зеленського. Він підкреслив, що провідні світові медіа — зокрема Politico та The Economist — вже пишуть про тенденцію до монополізації влади в Україні. За його словами, не секрет, що Зеленський хоче йти на другий президентський термін. 

“Хоча, нагадаю, коли він шов на перший термін, він обіцяв, що він на другий не піде. А я також нагадаю, що він вже президент понад шість років замість п'яти, як це по Конституції”, — зауважив народний депутат. 

При цьому додав, що не звинувачує президента у тому, що “він там узурпував владу”, пояснив, що в Україні фізично не може бути виборів.

“Це об'єктивна ситуація. Але все-таки замість п'яти він вже сьомий рік президент. А обіцяв, що він буде один термін. А тепер він ще хоче один термін. Тобто замість п'яти він хоче скільки там, 12 чи 13, чи скільки років тут бути. Мені здається, що це неправильно. Це вже шлях не український, європейський. А це вже якийсь шлях, скоріше російський, де є вічний президент, який роками там сидить і поступово перетворився на божевільного царя, від чого сьогодні найбільше страждає Україна”, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Гончаренко записав “реальне звернення Зеленського”.




Джерело: https://t.me/kyivtv/106540
