Нардепи б'ють на сполох: рішення влади знищують майбутнє України

У середу, 5 листопада, народні депутати ухвалили рішення про підвищення виплати при народженні дитини. Однак деякі народні обранці переконані, що виплати у 50 тис. грн недостатньо для покращення демографічної ситуації в Україні.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що поки влада фінансує піар — країна втрачає майбутнє. Він розповів, що під час розгляду законопроєкту про збільшення виплат на дитину з 42 до 50 тис. грн наполягав на правках, які б зробили ці виплати більш суттєвими і дійсно мотивували молоді родини народжувати дітей. Однак таке рішення депутати не підтримали.

Політик пояснив, що народні депутати підтримали урядовий законопроєкт, адже “об’єктивно — з такою владою це все, на що можуть розраховувати українські родини”. Однак, за його словами, це подачка, яка “точно не допоможе подолати демографічну кризу, не поверне молодь, яка масово виїжджає, і не створить відчуття безпеки в українських батьків”.

“Своїм небажанням думати про державу замість власного комфорту, влада знищує майбутнє. Вони не віддають сотні мільйонів з бюджетного фінансування політичних партій. Не урізають півтора мільярда на телемарафон. Не зменшують космічні зарплати чиновникам, членам наглядових рад і керівникам держкомпаній. Бо піар, партійні газети й захмарні зарплати для них важливіші, ніж українські діти”, — зауважив політик.

За його словами, майбутнє країни будується не на партійних газетах і пропагандистських каналах, а на тому, чи будуть народжуватися діти, чи буде молодь бачити перспективи вдома, а не за кордоном.

“А реальність сьогодні така: старші класи — напівпорожні, бо підлітків батьки вивозять за кордон, а 16-річним хлопцям погрожують штрафами, якщо вони не стануть на облік. ТЦК може забрати вчителя просто з уроку. За два місяці понад 100 тисяч молодих людей виїхали, бо не довіряють державі. Що насправді талановито виходить у влади — це робити так, щоб українців ставало менше!”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що за словами нардепів, Зеленський завів у Раду та призначив на посади багато зрадників.




