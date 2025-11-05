Нардепы бьют тревогу: решения власти уничтожают будущее Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В среду, 5 ноября, народные депутаты приняли решение о повышении выплаты при рождении ребенка. Однако некоторые народные избранники убеждены, что выплаты в 50 тыс. грн недостаточно для улучшения демографической ситуации в Украине.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что пока власти финансируют пиар – страна теряет будущее. Он рассказал, что во время рассмотрения законопроекта об увеличении выплат на ребенка с 42 до 50 тыс. грн настаивал на правках, которые сделали бы эти выплаты более существенными и действительно мотивировали молодые семьи рожать детей. Однако такое решение депутаты не поддержали.
Политик объяснил, что народные депутаты поддержали правительственный законопроект, ведь "объективно — с такой властью это все, на что могут рассчитывать украинские семьи". Однако, по его словам, это подачка, которая "точно не поможет преодолеть демографический кризис, не вернет массово выезжающую молодежь и не создаст ощущения безопасности у украинских родителей".
По его словам, будущее страны строится не на партийных газетах и пропагандистских каналах, а на том, будут ли рождаться дети, будет ли молодежь видеть перспективы дома, а не за границей.
