Нардепы бьют тревогу: решения власти уничтожают будущее Украины
НОВОСТИ

Нардепы бьют тревогу: решения власти уничтожают будущее Украины

Народный депутат Разумков заявил, что власти уничтожают будущее страны

5 ноября 2025, 17:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В среду, 5 ноября, народные депутаты приняли решение о повышении выплаты при рождении ребенка. Однако некоторые народные избранники убеждены, что выплаты в 50 тыс. грн недостаточно для улучшения демографической ситуации в Украине.

Нардепы бьют тревогу: решения власти уничтожают будущее Украины

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что пока власти финансируют пиар – страна теряет будущее. Он рассказал, что во время рассмотрения законопроекта об увеличении выплат на ребенка с 42 до 50 тыс. грн настаивал на правках, которые сделали бы эти выплаты более существенными и действительно мотивировали молодые семьи рожать детей. Однако такое решение депутаты не поддержали.

Политик объяснил, что народные депутаты поддержали правительственный законопроект, ведь "объективно — с такой властью это все, на что могут рассчитывать украинские семьи". Однако, по его словам, это подачка, которая "точно не поможет преодолеть демографический кризис, не вернет массово выезжающую молодежь и не создаст ощущения безопасности у украинских родителей".

"Своим нежеланием думать о государстве вместо собственного комфорта, власти уничтожают будущее. Они не отдают сотни миллионов из бюджетного финансирования политических партий. Не урезают полтора миллиарда на телемарафон. Не уменьшают космические зарплаты чиновникам, членам наблюдательных советов и руководителям госкомпаний. Потому что пиар, партий и партий чем украинские дети”, — отметил политик.

По его словам, будущее страны строится не на партийных газетах и пропагандистских каналах, а на том, будут ли рождаться дети, будет ли молодежь видеть перспективы дома, а не за границей.

"А реальность сегодня такова: старшие классы — полупустые, потому что подростков родители вывозят за границу, а 16-летним ребятам угрожают штрафами, если они не станут на учет. ТЦК может забрать учителя прямо с урока. За два месяца более 100 тысяч молодых людей уехали, потому что не доверяют государству. Что действительно талантливо получается у власти — это делать так, чтобы украинцев становилось меньше!”, — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам нардепов, Зеленский завел в Раду и назначил на должности много предателей.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4497
